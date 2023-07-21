Як мешканцям Дніпра повернути переплату за доставку газу: інструкція

Нещодавно у мешканців Дніпра у платіжках за доставку газу змінився оператор газорозподілу: замість "Дніпрогазу" тепер "Газмережі".

Але через те, що багато хто заплатив за цю послугу наперед в “Дніпрогаз”, гроші просто зависли у повітрі – адже тепер треба платити в іншу компанію, а кошти перевести вони не можуть.

Розповідаємо, як повернути переплачені гроші!

Насамперед треба підготувати пакет документів і звернутися з ним до центру обслуговування клієнтів: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 34 або просп. Слобожанський, 96а. Також документи можна надіслати поштою (м. Дніпро, вул. О. Кониського, 5, 49101, Україна).

Це

письмова заява (зразок наведений на картинці);

копія паспорта (1-6 сторінки);

копія ідентифікаційного коду;

довідка з банку з реквізитами карткового рахунку (може бути автоматично згенерована у мобільному додатку банку, повинна містити IBAN карткового рахунку);

копії квитанцій на суму переплати.

Якщо у вас є питання, то звертайтеся з ними за цими номерами: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888, 057-708-01-87, 056-747-36-35.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Нафтогазі” зробили важливу заяву щодо цін на газ для мешканців Дніпра: подробиці.

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