Как жителям Днепра оформить е-больничный во время военного положения в 2023 году: инструкция

Журналисты dnepr.info решили разобраться, как оформить больничный в условиях военного положения и что для этого нужно.
Оформить документ может как семейный врач, так и любой другой, дежурный доктор или медик узкой специализации. Для оформления больничного заключать новую декларацию с новым доктором, если семейный врач далеко – не нужно. Для получения первичной помощи нужно обратиться в амбулаторию по месту проживания и там оформят больничный лист – документ будет сформирован в электронной системе здравоохранения.
Если пациент работает официально, платит налоги с зарплаты и у него есть стаж работы – то медицинское заключение о болезни поступит в электронный реестр листков нетрудоспособности и работодатель сможет увидеть, что сотрудник болеет. Но если человек работает неоформленным, то врач не сможет сформировать листок нетрудоспособности и таким образом работодатель не получит медицинского подтверждения болезни сотрудника.
Помимо этого, листок нетрудоспособности также выдается самозанятым предпринимателям, членам сельскохозяйственных и других производственных кооперативов, украинцам, которые временно работают за границей на условиях трудового договора и при этом они не застрахованы в системе социального страхования другой страны.
В Украине пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в разном размере. Все зависит от страхового стажа. Так, 100% средней зарплаты выплатят тем, кто имеет более 8 лет стажа. Тем, у кого стажа меньше – выплаты будут пропорционально уменьшены.
Независимо от наличия страхового стажа получить выплаты могут пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы I –III категории, один из родителей, ухаживающий за больным ребенком, ветераны войны, члены семей погибших ветеранов войны, участники Революции Достоинства, доноры, имеющие право на льготу.
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