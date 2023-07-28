Как бы выглядели известные днепряне, если бы жили в «Барбиленде»: Филатов, Алхим, Коноплянка и другие (ФОТО)

19 июля в прокат вышел фильм «Барби» с Райяном Гослингом и Марго Роби в главных ролях. Приключенческая фэнтезийная комедия вызвала небывалый ажиотаж. С помощью нейросети теперь каждый может посмотреть, как бы он выглядел, если бы жил в Барбиленде – выдуманном городе, где происходит действие фильма.

Журналисты dnepr.info решили представить, как бы выглядели известные жители и уроженцы Днепра, если бы жили в «Барбиленде».

Так бы выглядел Борис Филатов – мер Днепра.

Руслан Сенечкин – телеведущий родом с Днепра. Является ведущим программы «Сніданок з1+1». Несколько лет на канале «1+1» ведет кулинарную рубрику, выпустил несколько кулинарных книг, участвовал в проекте «Танцы со звездами».

Ярослава Магучих – спортсменка из Днепра, легкоатлетка, которая занимается прыжками в высоту. В 2020 году стала Бронзовым призером летних Олимпийских игр. Чемпионка мира по прыжкам в высоту в помещении 2022 года.

Артем Позняк – актер театра и кино, телеведущий родом с Днепра. Его можно увидеть в сериалах «Козырное место», «Ментовские войны. Харьков», «Скажи мне правду» и других.

Анна Рыжикова – еще одна спортсменка-легкоатлетка из Днепра. Специализируется на беге на 400 метров с барьерами. На чемпионате Европы 2022 года по легкой атлетике Анна завоевала серебряную медаль в эстафете 4х400 метров с барьерами.

Дэвид Аксельрод – украинский певец, композитор, участник первого сезона шоу «Икс-Фактор», «Танцы со звездами», «Голос страны», финалист Национального отбора песенного конкурса Евровидение 2020. Родился в Днепре, тут же началась его певческая карьера.

Александра Кучеренко – уроженка Днепра, обладательница титула «Мисс Украина-2016», модель, телеведущая и жена журналиста Дмитрия Комарова.

Актер Константин Войтенко также родом из Днепра. Был участником шоу «Танцы со звездами», снимался в таких популярных сериалах как «Пока мы дома», «Село на миллион», «Параджанов».

Анна Алхим – известная блогерша из Днепра с почти миллионной аудиторией подписчиков. В основном известна благодаря различным скандальным заявлениям.

Евгений Коноплянка – бывший игрок футбольного клуба «Днепр», также играл за испанскую «Севилью», в сезоне 2015/2016 стал Победителем Лиги Европы. Выступал за немецкий «Шальке», украинский «Шахтер», польский клуб «Краковия» и в конце июля 2023 года перешел в румынский клуб «Клуж».

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