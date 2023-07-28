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Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Сьогодні 13:52
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19 липня у прокат вийшов фільм «Барбі» про найвідомішу ляльку світу з Райяном Гослінгом та Марго Робі у головних ролях. Пригодницька фентезійна комедія викликала небувалий ажіотаж. За допомогою нейромережі тепер кожен може подивитися, як він виглядав би, якби жив у Барбіленді – вигаданому місті, де відбувається дія фільму.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили уявити, як би виглядали відомі жителі та уродженці Дніпра, якби жили у «Барбіленді».

Так ви виглядав Борис Філатов – мер Дніпра.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Руслан Сенечкін – телеведучий родом із Дніпра. Є ведучим програми «Сніданок з1+1». Декілька років на каналі «1+1» веде кулінарну рубрику, випустив кілька кулінарних книг, брав участь у проекті «Танці із зірками».

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Ярослава Магучих – спортсменка із Дніпра, легкоатлетка, яка займається стрибками у висоту. 2020 року стала Бронзовим призером літніх Олімпійських ігор. Чемпіонка світу зі стрибків у висоту у приміщенні 2022 року.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Артем Позняк – актор театру та кіно, телеведучий родом із Дніпра. Його можна побачити у серіалах «Козирне місце», «Ментівські війни. Харків», «Скажи мені правду» та інших.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Ганна Рижикова – ще одна спортсменка-легкоатлетка із Дніпра. Спеціалізується на бігу на 400 метрів із бар’єрами. На чемпіонаті Європи 2022 року з легкої атлетики Анна здобула срібну медаль в естафеті 4х400 метрів із бар’єрами.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Девід Аксельрод – український співак, композитор, учасник першого сезону шоу «Ікс-Фактор», «Танці із зірками», «Голос країни», фіналіст Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення 2020. Народився у Дніпрі, тут же розпочалася його співоча кар’єра.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Олександра Кучеренко – уродженка Дніпра, володарка титулу «Міс Україна-2016», модель, телеведуча та дружина журналіста Дмитра Комарова.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Актор Костянтин Войтенко також родом із Дніпра. Був учасником шоу «Танці із зірками», знімався у таких популярних серіалах як «Поки ми вдома», «Село на мільйон», «Параджанів». Також є актором театру.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Анна Алхім – відома блогерка з Дніпра з майже мільйонною аудиторією передплатників. Здебільшого відома завдяки різноманітним скандальним заявам.

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

Євген Коноплянка – колишній гравець футбольного клубу «Дніпро», який також грав за іспанську «Севілью», у сезоні 2015/2016 став Переможцем Ліги Європи. Виступав за німецький «Шальке», український «Шахтар», польський клуб «Краковія» та наприкінці липня 2023 року перейшов до румунського клубу «Клуж».

Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

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Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)Русский

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