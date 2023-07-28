Як би виглядали відомі дніпряни, якби жили у «Барбіленді»: Філатов, Алхім, Коноплянка та інші (ФОТО)

19 липня у прокат вийшов фільм «Барбі» про найвідомішу ляльку світу з Райяном Гослінгом та Марго Робі у головних ролях. Пригодницька фентезійна комедія викликала небувалий ажіотаж. За допомогою нейромережі тепер кожен може подивитися, як він виглядав би, якби жив у Барбіленді – вигаданому місті, де відбувається дія фільму.

Журналісти dnepr.info вирішили уявити, як би виглядали відомі жителі та уродженці Дніпра, якби жили у «Барбіленді».

Так ви виглядав Борис Філатов – мер Дніпра.

Руслан Сенечкін – телеведучий родом із Дніпра. Є ведучим програми «Сніданок з1+1». Декілька років на каналі «1+1» веде кулінарну рубрику, випустив кілька кулінарних книг, брав участь у проекті «Танці із зірками».

Ярослава Магучих – спортсменка із Дніпра, легкоатлетка, яка займається стрибками у висоту. 2020 року стала Бронзовим призером літніх Олімпійських ігор. Чемпіонка світу зі стрибків у висоту у приміщенні 2022 року.

Артем Позняк – актор театру та кіно, телеведучий родом із Дніпра. Його можна побачити у серіалах «Козирне місце», «Ментівські війни. Харків», «Скажи мені правду» та інших.

Ганна Рижикова – ще одна спортсменка-легкоатлетка із Дніпра. Спеціалізується на бігу на 400 метрів із бар’єрами. На чемпіонаті Європи 2022 року з легкої атлетики Анна здобула срібну медаль в естафеті 4х400 метрів із бар’єрами.

Девід Аксельрод – український співак, композитор, учасник першого сезону шоу «Ікс-Фактор», «Танці із зірками», «Голос країни», фіналіст Національного відбору пісенного конкурсу Євробачення 2020. Народився у Дніпрі, тут же розпочалася його співоча кар’єра.

Олександра Кучеренко – уродженка Дніпра, володарка титулу «Міс Україна-2016», модель, телеведуча та дружина журналіста Дмитра Комарова.

Актор Костянтин Войтенко також родом із Дніпра. Був учасником шоу «Танці із зірками», знімався у таких популярних серіалах як «Поки ми вдома», «Село на мільйон», «Параджанів». Також є актором театру.

Анна Алхім – відома блогерка з Дніпра з майже мільйонною аудиторією передплатників. Здебільшого відома завдяки різноманітним скандальним заявам.

Євген Коноплянка – колишній гравець футбольного клубу «Дніпро», який також грав за іспанську «Севілью», у сезоні 2015/2016 став Переможцем Ліги Європи. Виступав за німецький «Шальке», український «Шахтар», польський клуб «Краковія» та наприкінці липня 2023 року перейшов до румунського клубу «Клуж».

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