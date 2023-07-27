Когда закончится война в Украине: прогноз Залужного, Сырского, Свитана и Байдена

Украинское контрнаступление идет не так быстро, как возможно планировалось. Причина – большое количество мин, установленных врагом. Они мешают нашим военным двигаться быстрее. Часть аналитиков – украинских и иностранных изменили свои прогнозы по поводу окончания войны.

Журналисты dnepr.info собрали мнения политиков и военных, как украинских, так и иностранных, по поводу того, когда может закончится война в нашей стране.

Украинские чиновники

Президент Украины Владимир Зеленский не дает точных прогнозов по поводу окончания войны, но называет условия, при которых можно считать, что война завершена. В частности, это восстановление территориальной целостности страны по границам 1991 года, возвращение пленных и детей, а также наказание для военно-политического руководства рф за преступления, совершенные в Украине.

По прогнозам министра обороны Алексея Резникова война может закончится следующим летом. Он отметил, что следующим летом в США пройдет саммит НАТО и именно тогда Украина может быть принята в Североатлантический альянс, поскольку к этому времени война закончится.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война закончится раньше 2024 года. «Давайте дождемся результатов наших Вооруженных сил, а тогда займемся планированием. Это первое. Второе: Путин может ожидать все, что угодно, но дождется конкретных юридических проблем, которые будут реализованы гораздо раньше, чем избирательная гонка в США», — сказал он в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что Украина хочет полностью завершить войну к зиме 2023 года. Но в тоже время он отмечает, что предсказать точное время, когда вся территория страны будет освобождена от оккупантов – невозможно. «К зиме мы хотим полностью завершить войну. У нас есть общий план — освободить наши территории от напавших на нас террористов. Единственный вопрос — время. Будет ли проведена одна или несколько операций зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется, — отметил он в интервью азербайджанскому изданию Report.

Украинские военные

Также не называет конкретной даты и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, поскольку все зависит от обстановки на поле боя. «Одно дело – отработать какой-то план в тылу, другое – посмотреть, как добиться успеха на земле, во время яростного сопротивления противника», — отметил генерал.

Точной даты не знает и главнокомандующий Валерий Залужный. «Я вижу, как это можно сделать (победить в войне против рф-ред) вижу, что еще для этого нужно сделать. Но знаю точно, что до победы еще очень долгий и сложный путь», — сказал Валерий Залужный в одном из своих интервью Дмитрию Комарову.

Военные эксперты

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что война продлиться до средины 2024 года, а самым сложным для наших военных будет освобождение Донецкой и Луганской области – они имеют общую границу с рф и окапывались на территории несколько лет. А легче всего будет освободить Запорожскую, Херсонскую области Крым. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Полковник в запасе Роман Свитан считает, что ВСУ смогут выйти на государственные границы к осени 2024 года при условии, что украинская армия получит самолеты F-16 и больше оружия. «После получения авиации в течение трех-четырех месяцев российская армия будет разбита», — считает Роман Свитан.

Еще один полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что есть два сценария развития событий в войне – пессимистический, согласно которому война будет продолжаться до 2025 года, но это при условии, что ВСУ не смогут дойти до побережья Азовского моря. И оптимистический, когда ВСУ выходят к Азовскому морю, перерезают сухопутный коридор и ликвидируют крымскую группировку противника. «Если мы говорим об очень оптимистическом сценарии, когда мы до конца года заходим в Крым и блокируем противника, то мы можем рассматривать возможность окончания войны в течение осенне-зимней кампании в следующем году», — отметил Сергей Грабский во время телемарафона.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что определенные временные рамки по поводу окончания войны давать сложно, но Украина уже прошла половину пути к Победе. «Мы где-то прошли половину пути и сейчас, во второй половине близки к завершению. А вопрос о том, как она завершится будет зависеть от развитии ситуации на поле боя: как быстро мы будем получать оружие от партнеров и сколько сил будет у врага для сопротивления», — сказал Александр Мусиенко в интервью ТСН.

Европейские политики про окончание войны

В Германии считают, что война в Украине не закончится до конца 2023 года, а переговоры между двумя воюющими странами пока невозможны. Об этом заявила глава иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она также отметила, что Берлин делает все возможное для остановки войны дипломатическим путем. «Хотелось бы, чтобы мы договорились. Но сейчас речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что нужно реально смотреть на вещи», — сказала Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли призвал мир не допустить затягивания войны в Украине еще на 500 дней, а путина – вывести войска. «Мирный план президента Зеленского из десяти пунктов показал путь вперед. Украина хочет мира. Весь мир хочет мира», — сказал Джеймс Клеверли.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала не дает точного прогноза по поводу завершения войны в Украине и призывает Европу предоставить нашей стране гарантии безопасности. «Война должна закончится тем, что у Украины будет гарантия независимости своих территорий. Это важно и для безопасного будущего всей Европы», — сказал Петр Фиала.

Прогнозы США

Бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер считает, что война в Украине может никогда не закончится. «Мы никогда не знаем, когда война закончится и как именно. Может быть, никогда не будет объявлено окончание войны. Москва решит, что это состояние должно быть постоянным», — отметил Курт Волкер, но уточнил, что США будет с Украиной столько – сколько потребуется. Также, по мнению бывшего дипломата, Украина уже выиграла войну, поскольку рф не добилась своей изначальной цели – захватить и уничтожить страну.

Президент США Джо Байден считает, что война в Украине не будет длиться годами. Первая причина, по которой это невозможно –у рф нет ресурсов и потенциала. Вторая – обстоятельства могут сложится так, что в конце концов путин решит, что воевать больше не в экономических и политических интересах россии.

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