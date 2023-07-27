Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Залужного, Сирського, Світана та Байдена

Український контрнаступ йде не так швидко, як можливо, планувалося. Причина – велика кількість мін, встановлених ворогом. Вони заважають нашим військовим рухатися швидше. Частина аналітиків – українських та іноземних змінили свої прогнози щодо закінчення війни.

Журналісти dnepr.info зібрали думки політиків та військових, як українських, так і іноземних, щодо того, коли може закінчитися війна в нашій країні.

Українські чиновники

Президент України Володимир Зеленський не дає точних прогнозів щодо закінчення війни, але називає умови, за яких можна вважати, що війну завершено. Зокрема, це відновлення територіальної цілісності країни за межами 1991 року, повернення полонених та дітей, а також покарання для військово-політичного керівництва Росії за злочини, скоєні в Україні.

За прогнозами міністра оборони Олексія Резнікова, війна може закінчитися наступного літа. Він зазначив, що наступного літа в США відбудеться саміт НАТО і саме тоді Україна може бути прийнята до Північноатлантичного альянсу, оскільки до цього часу війна закінчиться.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна закінчиться раніше, ніж 2024 року. «Давайте дочекаємось результатів від наших Збройних сил, а тоді займемося плануванням. Це перше. Друге: путін може чекати на все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони в США», — сказав він в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначає, що Україна хоче повністю завершити війну до зими 2023 року. Але водночас він зазначає, що передбачити точний час, коли всю територію країни буде звільнено від окупантів – неможливо. «До зими ми хочемо повністю завершити війну. У нас є спільний план – звільнити наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведено одну або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, боротимемося скільки буде потрібно, – зазначив він в інтерв’ю азербайджанському виданню Report.

Українські військові

Також не називає конкретної дати і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, оскільки все залежить від обстановки на полі бою. «Одна справа – відпрацювати якийсь план у тилу, інша – подивитися, як досягти успіху на землі, під час запеклого опору супротивника», – зазначив генерал.

Точної дати не знає і головнокомандувач Валерій Залужний. «Я бачу, як це можна зробити (перемогти у війні проти РФ.- ред) бачу, що ще для цього потрібно зробити. Але точно знаю, що до перемоги ще дуже довгий і складний шлях», – сказав Валерій Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову.

Військові експерти

Оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко вважає, що війна триватиме до середини 2024 року, а найскладнішим для наших військових буде звільнення Донецької та Луганської області – вони мають спільний кордон із Росією та окопувалися на території кілька років. Легче буде звільнити Запорізьку, Херсонську області та Крим. Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

Полковник у запасі Роман Світан вважає, що ЗСУ зможуть вийти на державні кордони до осені 2024 року за умови, що українська армія отримає літаки F-16 та більше зброї. «Після отримання авіації протягом трьох-чотирьох місяців російська армія буде розбита», – вважає Роман Світан.

Ще один полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський вважає, що є два сценарії розвитку подій у війні – песимістичний, згідно з яким війна триватиме до 2025 року, але це за умови, що ЗСУ не зможуть дійти до узбережжя Азовського моря. І оптимістичний, коли ЗСУ вийдуть до Азовського моря, переріжуть сухопутний коридор та ліквідують кримське угруповання противника. «Якщо ми говоримо про дуже оптимістичний сценарій, коли ми до кінця року заходимо до Криму та блокуємо противника, то ми можемо розглядати можливість закінчення війни протягом осінньо-зимової кампанії наступного року», – зазначив Сергій Грабський під час телемарафону.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що певні часові рамки щодо закінчення війни давати складно, але Україна вже пройшла половину шляху до Перемоги. «Ми десь пройшли половину шляху і зараз, у другій половині, близькі до завершення. А питання про те, як вона завершиться, залежатиме від розвитку ситуації на полі бою: як швидко ми отримуватимемо зброю від партнерів і скільки сил буде у ворога для опору», – сказав Олександр Мусієнко в інтерв’ю ТСН.

Європейські політики про закінчення війни

У Німеччині вважають, що війна в Україні не закінчиться до кінця 2023 року, а переговори між двома воюючими країнами поки що неможливі. Про це заявила глава закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона також наголосила, що Берлін робить все можливе для зупинення війни дипломатичним шляхом. «Хотілося б, щоби ми домовилися. Але зараз йдеться не про те, чого ми хочемо, а про те, що потрібно реально дивитися на речі», – сказала Анналена Бербок.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі закликав мир не допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів, а путіна вивести війська. «Мирний план президента Зеленського із десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Весь світ хоче миру», – сказав Джеймс Клеверлі.

Прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала не дає точного прогнозу щодо завершення війни в Україні та закликає Європу надати нашій країні гарантії безпеки. «Війна має закінчитися тим, що Україна матиме гарантію незалежності своїх територій. Це важливо і для безпечного майбутнього усієї Європи», – сказав Петро Фіала.

Прогнози з США

Колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер вважає, що війна в Україні може ніколи не закінчиться. Ми ніколи не знаємо, коли війна закінчиться і як саме. Можливо, ніколи не буде оголошено закінчення війни. Москва вирішить, що цей стан має бути постійним», – зазначив Курт Волкер, але уточнив, що США буде з Україною стільки – скільки буде потрібно. Також, на думку колишнього дипломата, Україна вже виграла війну, оскільки Росія не досягла своєї початкової мети – захопити і знищити країну.

Президент США Джо Байден вважає, що війна в Україні не триватиме роками. Перша причина, через яку це неможливо – у Росії немає ресурсів і потенціалу. Друга – обставини можуть скластися так, що зрештою путін вирішить, що воювати більше не в економічних та політичних інтересах Росії.

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