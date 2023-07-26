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  • По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

Сьогодні 13:10
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По вулицях Дніпра їздить дуже багато машин, але серед них рідко можна зустріти автомобіль, який би виділявся своїм зовнішнім виглядом – кольором та оформленням кузова.

Журналісти dnepr.info зібрали фото незвичайних машин, які можна побачити на вулицях Дніпра.

До поклейки плівкою це була звичайна Honda, але яскравий малюнок зробив її такою, що легко впадає в око та запам’ятовується, а також  єдиною у своєму роді. Пройти повз і не звернути увагу на таке авто неможливо.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

Також неможливо не запам’ятати цей маленький Smart. Підійшовши до машини ближче, так і хочеться розглянути всі малюнки на кузові.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

Машина не лише їздить вулицями Дніпра, вона також виставлена на продаж. Придбати її можна за 97 тис грн.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

Dodge Challenger у незвичайній плівці із жовтими пікселями іноді можна зустріти на дорогах Дніпра. Особливо ефектно вона виглядає восени, на тлі жовтого листя. Машина з помітним кузовом продається за 553 тис. грн.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

А ось цю Mitsubishi на вулицях міста можна зустріти рідко, бо вона виставлена на продаж.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

«Забарвлення» машини повністю копіює кузов автомобіля – головного героя серії мультиків «Тачки» Блискавку МакКвіна.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

Ця незвичайна Toyota Supra також обклеєна плівкою, хоча з першого погляду може здатись, що над машиною попрацював художник. У авто дуже незабутній зовнішній вигляд, а ще вона виставлена на продаж і власник хоче за неї 160 тис дол або 5,8 млн грн.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

Ще одно авто в нашій добірці – це саморобний кабріолет. І якщо інші машини були обклеїни плівкою, то ця – розмальована невідомим художником. Виглядає дуже незвично. Побачивши це авто на вулицях міста – не можливо пройти повз та не сфотографувати його.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

А ця машина – просто створена для пересування Барбі в міських заторах: маленька, маневрена, місця для паркування багато не потрібно, і колір кузова дуже незвичний для автомобіля – рожевий.

Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

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Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)Українська Новости Днепра про По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)Русский

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