По Дніпру їздять Барбі-мобіль та Блискавка МакКвін: ТОП-7 незвичайних авто на вулицях міста (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали фото незвичайних машин, які можна побачити на вулицях Дніпра.
До поклейки плівкою це була звичайна Honda, але яскравий малюнок зробив її такою, що легко впадає в око та запам’ятовується, а також єдиною у своєму роді. Пройти повз і не звернути увагу на таке авто неможливо.
Також неможливо не запам’ятати цей маленький Smart. Підійшовши до машини ближче, так і хочеться розглянути всі малюнки на кузові.
Машина не лише їздить вулицями Дніпра, вона також виставлена на продаж. Придбати її можна за 97 тис грн.
Dodge Challenger у незвичайній плівці із жовтими пікселями іноді можна зустріти на дорогах Дніпра. Особливо ефектно вона виглядає восени, на тлі жовтого листя. Машина з помітним кузовом продається за 553 тис. грн.
А ось цю Mitsubishi на вулицях міста можна зустріти рідко, бо вона виставлена на продаж.
«Забарвлення» машини повністю копіює кузов автомобіля – головного героя серії мультиків «Тачки» Блискавку МакКвіна.
Ця незвичайна Toyota Supra також обклеєна плівкою, хоча з першого погляду може здатись, що над машиною попрацював художник. У авто дуже незабутній зовнішній вигляд, а ще вона виставлена на продаж і власник хоче за неї 160 тис дол або 5,8 млн грн.
Ще одно авто в нашій добірці – це саморобний кабріолет. І якщо інші машини були обклеїни плівкою, то ця – розмальована невідомим художником. Виглядає дуже незвично. Побачивши це авто на вулицях міста – не можливо пройти повз та не сфотографувати його.
А ця машина – просто створена для пересування Барбі в міських заторах: маленька, маневрена, місця для паркування багато не потрібно, і колір кузова дуже незвичний для автомобіля – рожевий.
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