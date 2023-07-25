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  • Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 13:11
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Останні десятиліття у Дніпрі з'явилася маса нових ЖК, розрахованих на людей, які можуть витратити на квартиру 20-30 млн. грн. і більше. У таких квартирах є все – від кімнати для речей до власного платанового саду на балконі.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, скільки коштують і як виглядають найдорожчі квартири Дніпра.

Найдорожча квартира у Дніпрі продається у ЖК «Амфітеатр». Хочуть за за неї 55 млн грн. У квартирі 5 кімнат загальною площею 535 кв м. Комунальні платежі взимку становитимуть 10 тис грн, а влітку – 7 тис грн. У квартирі кілька вбиралень, ванних кімнат, їдальня на 100 кв м, 4 спальних кімнати, кабінет, вихід на терасу з платановим парком.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Покупцеві дістанеться вся техніка, система «розумний дім» та меблі.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Квартира в ЖК «Імперіал Палас» продається за 36, 7 млн грн. Загальна площа приміщення 205 кв м. У квартирі 5 кімнат. У квартирі кілька спалень, три санвузли, тераса. Як зазначає продавець, є свій вихід до парку ім. Шевченка.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Закрита територія, що охороняється, підземний паркінг. Також в оголошенні продавець зазначає, що ця квартира є «іншим світом для обраних».

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Чотирикімнатна квартира в ЖК «Cascade Plaza» обійдеться в 33,7 млн грн. Загальна площа квартири 186 кв м. У квартирі на стінах авторська ліпнина, англійське декоративне покриття, італійський мармур та дубовий паркет.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

У квартирі три спальні з окремими санвузлами, вітальня, кухня, комора. Встановлено датчики від потопу та два сейфи.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

За чотирикімнатну квартиру у ЖК «Амстердам» хочуть 29,9 млн. грн. Загальна площа 300 кв м. Квартира дворівнева, з незвичайними гвинтовими сходами.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

А також великою кількістю дерева в інтер’єрі, дзеркалами в золотих рамах, мармуровим каміном та м’якими меблями переважно бордового кольору.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Аналогічна за метражем, кількістю кімнат та вартістю квартира продається в ЖК «Enigma». У квартирі три спальні, їдальня, дві вбиральні, кімната для прання.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

На терасі є магнал та зона відпочинку, ростуть хвойні дерева.

Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Позолота в туалеті та ліпнина на стінах: як виглядає VIP-квартира за 55 млн грн у Дніпрі (ФОТО)Русский

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