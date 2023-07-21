Хто терміново потрібен на сезонну роботу у Дніпрі: перелік вакансій

У Дніпрі роботодавці терміново шукають співробітників на роботу, вакансії «гарячі», але сезонні. Зарплату пропонують різну, в основному від 10 тис грн, але є термінова робота, де готові платити навіть 50 тис грн на місяць – залежно від умінь здобувача та того, скільки роботи він зможе виконувати на день. Щоб влаштуватися на термінову роботу не потрібно мати спеціальну освіту чи великий досвід роботи у сфері, достатньо бажання та старанності.

Журналісти dnepr.info дізналися, хто терміново потрібен на роботу у Дніпрі.

Підробити пару місяців і отримати за кожен від 4 до 6 тис можна, якщо працювати сторожем і ночами охороняти батут у парку. Роботодавець обіцяє змінний графік та щоденну оплату.

Продаючи морозиво можна за місяць заробити від 9 до 12 тис грн. Місце роботи – набережна. Стояти за прилавком потрібно буде з 8 ранку до 18 вечора. Графік роботи – 5 днів на тиждень.

Аналогічну зарплату пропонують продавцю холодних напоїв. Місце роботи – також набережна, але графік інший – з 9 ранку до 18 вечора. Досвід роботи не обов’язковий, обіцяють усьому навчити на місці.

Адміністратор колеса огляду може заробити від 7,5 до 10 тис. грн на місяць. Як зазначив роботодавець, вакансія підійде пенсіонерам, студентам та тим, кому ще не виповнилося 18 років. Графік роботи залежить від потоку людей. Оплата праці на цій терміновій роботі складається зі ставки та +25% від каси. Працювати потрібно буде з середи по неділю, а у понеділок та вівторок – відпочивати. Зарплату видають щотижня.

До 200 грн за годину можна заробити у Дніпрі продаючи попкорн. Для цієї термінової вакансії не потрібний досвід роботи, місце з лотком попкорну буде в центрі міста. Графік роботи стандартний – у будні, з 8:00 до 18:00.

Від 15 до 18 тис грн можна заробити на місяць, якщо працювати на полі, збираючи ягоди. Оплату обіцяють щодня, працювати потрібно буде з 8 ранку до 17-ї вечора. Усі подробиці обіцяють розповісти телефоном. Робота термінова, сезонна, збирати врожай потрібно буде до кінця жовтня.

Оператор агродронів може заробити за місяць від 20 до 50 тис. грн. Графік роботи – змінний та складається індивідуально. Здобувач має бути готовим до відряджень, працювати потрібно буде в полі. А ось досвід роботи не є обов’язковим – компанія обіцяє всьому навчити.

Робота кальянником оцінюється у 10-15 тис грн на місяць. Робочий день неповний. Але співробітник потрібний настільки терміново, що вже завтра він може приступати до своїх обов’язків. Досвід роботи не головне, важливим є бажання працювати і вчитися.

Оператор мобільного комплексу для протруювання може заробити 37 тис грн на місяць. Робота сезонна, термінова, займатиме повний робочий день. Бажаний досвід від року. Потрібно буде не лише налагоджувати та контролювати процес очищення, калібрування та протруювання насіння, але й готувати робочий розчин для них за рецептом замовника, контролювати процес роботи мобільного комплексу, вести облік зерна.

Аквагрімер може заробити від 9 до 15 тис грн за місяць. Для відгуку на цю вакансію потрібний досвід роботи від року. Робота сезонна, графік гнучкий.

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