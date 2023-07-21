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  • ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Сьогодні 12:49
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У Дніпрі велика кількість вулиць, які існують від дня заснування міста. Але сьогодні їхній зовнішній вигляд кардинально відрізняється від того, як вони виглядали ще 30-40 і більше років тому. Одна з таких вулиць – це Катеринославський бульвар. Свою назву він отримав лише 2004 року, а територія бульвару зайняла частину однієї з найстаріших вулиць міста.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Журналісти dnepr.info дізнались, як раніше виглядала місцевість, де нині знаходиться бульвар.

Вулиця Виконкомівська була закладена на першому генеральному плані міста та є однією з найстаріших у сучасному Дніпрі. Спочатку вона називалася «вулиця Половиці», оскільки знаходилася поряд із руслом однойменної річки. Трохи згодом вулицю було перейменовано на Заводську, та пізніше Управську, бо на перетині з проспектом 1869 року було споруджено будинок міської управи, пізніше тут з’явилася міська дума і вулицю знову перейменували. Цього разу на Виконкомівську.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Вулиця була досить жвавим місцем, тут проходив трамвай №2, але у 1970-х роках маршрут закрили. З того часу Виконкомівською їздили тільки автомобілі.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Сьогодні частина вулиці перетворилася на пішохідну зону – Катеринославський бульвар, а на другій її частині замість невеликих будов вікової давнини з’явилися багатоповерхові будівлі.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Так, поруч із міською управою був каретний сарай зі стайнею. Після Другої світової війни до будівлі було прибудовано ще один поверх. У середині 1990-х років у ньому була автомийка, але на початку 2000-х будівля була остаточно знесена. Тепер тут є великий торговий центр.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Вулиця була проїзною, по обидва боки знаходилися невеликі особняки та прибуткові будинки. Нині на їхньому місці виросли багатофункціональні бізнес-центи з ресторанами та магазинами.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Більшість будинків на вулиці назвати історичними можна було умовно. Після звільнення Дніпра у 1943 році їх реконструювали, змінили фасад, планування, додали прибудов та зробили з особняків комуналки. Будинки не ремонтувалися і на початку 2000-х більшість із них було знесено, а люди розселені. Частина вулиці була кардинально реконструйована та стала пішохідним бульваром.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

Сьогодні це одна із найяскравіших вулиць Дніпра. Тут є зона відпочинку з лавками, невеликий фонтан, кілька ресторанів та кафе, ростуть дерева, а дорога вимощена бруківкою.

Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

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фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

 

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Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинкиУкраїнська Новости Днепра про ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинкиРусский

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