ТОП-8 рідкісних фото вулиці в центрі Дніпра півстоліття тому: ще видно стайню та прибуткові будинки

У Дніпрі велика кількість вулиць, які існують від дня заснування міста. Але сьогодні їхній зовнішній вигляд кардинально відрізняється від того, як вони виглядали ще 30-40 і більше років тому. Одна з таких вулиць – це Катеринославський бульвар. Свою назву він отримав лише 2004 року, а територія бульвару зайняла частину однієї з найстаріших вулиць міста.

Журналісти dnepr.info дізнались, як раніше виглядала місцевість, де нині знаходиться бульвар.

Вулиця Виконкомівська була закладена на першому генеральному плані міста та є однією з найстаріших у сучасному Дніпрі. Спочатку вона називалася «вулиця Половиці», оскільки знаходилася поряд із руслом однойменної річки. Трохи згодом вулицю було перейменовано на Заводську, та пізніше Управську, бо на перетині з проспектом 1869 року було споруджено будинок міської управи, пізніше тут з’явилася міська дума і вулицю знову перейменували. Цього разу на Виконкомівську.

Вулиця була досить жвавим місцем, тут проходив трамвай №2, але у 1970-х роках маршрут закрили. З того часу Виконкомівською їздили тільки автомобілі.

Сьогодні частина вулиці перетворилася на пішохідну зону – Катеринославський бульвар, а на другій її частині замість невеликих будов вікової давнини з’явилися багатоповерхові будівлі.

Так, поруч із міською управою був каретний сарай зі стайнею. Після Другої світової війни до будівлі було прибудовано ще один поверх. У середині 1990-х років у ньому була автомийка, але на початку 2000-х будівля була остаточно знесена. Тепер тут є великий торговий центр.

Вулиця була проїзною, по обидва боки знаходилися невеликі особняки та прибуткові будинки. Нині на їхньому місці виросли багатофункціональні бізнес-центи з ресторанами та магазинами.

Більшість будинків на вулиці назвати історичними можна було умовно. Після звільнення Дніпра у 1943 році їх реконструювали, змінили фасад, планування, додали прибудов та зробили з особняків комуналки. Будинки не ремонтувалися і на початку 2000-х більшість із них було знесено, а люди розселені. Частина вулиці була кардинально реконструйована та стала пішохідним бульваром.

Сьогодні це одна із найяскравіших вулиць Дніпра. Тут є зона відпочинку з лавками, невеликий фонтан, кілька ресторанів та кафе, ростуть дерева, а дорога вимощена бруківкою.

фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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