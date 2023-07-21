Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и того, сколько работы он сможет выполнять в день. Чтобы устроиться на срочную работу не нужно иметь специальное образование или большой опыт работы в сфере, достаточно желания и усердия.

Журналисты dnepr.info узнали, кто срочно требуется на работу в Днепре.

Подработать пару месяцев и получить за каждый от 4 до 6 тыс можно, если трудиться сторожем и по ночам охранять батут в парке. Работодатель обещает сменный график и ежедневную оплату.

Продавая мороженное можно в месяц заработать от 9 до 12 тыс грн. Место работы – набережная. Стоять за прилавком нужно будет с 8 утра до 18 вечера. График работы – 5 дней в неделю.

Аналогичную зарплату предлагают продавцу холодных напитков. Место работы – также набережная, но график другой – с 9 утра до 18 вечера. Опыт работы не обязателен, обещают всему научить на месте.

Администратор колеса обозрения может заработать от7,5 до 10 тыс грн в месяц. Как отметил работодатель, вакансия подойдет пенсионерам, студентам и тем, кому еще не исполнилось 18 лет. График работы зависит от потока людей. Оплата труда на этой срочной работе состоит из ставки и +25% от кассы. Трудиться нужно будет со среды по воскресенье, а в понедельник и вторник – отдыхать. Зарплату выдают каждую неделю.

До 200 грн в час можно заработать в Днепре продавая попкорн. Для этой срочной вакансии не нужен опыт работы, место с лотком попкорна будет находится в центре города. График работы стандартный – в будние дни, с 8:00 до 18:00.

От 15 до 18 тыс грн можно заработать в месяц если трудиться на поле, собирая ягоды. Оплату обещают ежедневно, работать нужно будет с 8 утра до 17 вечера. Все подробности обещают рассказать по телефону. Работа срочная, сезонная, собирать урожай нужно будет до конца октября.

Оператор агродронов может заработать за месяц от 20 до 50 тыс грн. График работы – сменный и составляется индивидуально. Соискатель должен быть готов к командировкам, работать нужно будет в поле. А вот опыт работы не обязателен – компания обещает всему научить.

Работа кальянщиком оценивается в 10-15 тыс грн в месяц. Рабочий день неполный. Но сотрудник требуется настолько срочно, что уже завтра он может приступать к своим обязанностям. Опыт работы не главное, важно желание работать и учиться.

Оператор мобильного комплекса для протравливания может заработать 37 тыс грн в месяц. Работа сезонная, срочная, будет занимать полный рабочий день. Желателен опыт от года. Нужно будет не только налаживать и контролировать процесс очистки, калибровки и протравливания семян, но и готовить рабочий раствор для них по рецепту заказчика, контролировать процесс работы мобильного комплекса, вести учет зерна.

Аквагример может заработать от 9 до 15 тыс грн за месяц. Для отклика на эту вакансию нужен опыт работы от года. Работа сезонная, график гибкий.

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