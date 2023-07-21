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Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Сегодня 14:46
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В Днепре работодатели срочно ищут сотрудников на работу, вакансии «горячие», но сезонные. Зарплату предлагают разную, в основном от 10 тыс, но есть срочная работа, где готовы платить даже 50 тыс грн в месяц – в зависимости от умений соискателя и того, сколько работы он сможет выполнять в день. Чтобы устроиться на срочную работу не нужно иметь специальное образование или большой опыт работы в сфере, достаточно желания и усердия.

Журналисты dnepr.info узнали, кто срочно требуется на работу в Днепре.

Подработать пару месяцев и получить за каждый от 4 до 6 тыс можно, если трудиться сторожем и по ночам охранять батут в парке. Работодатель обещает сменный график и ежедневную оплату.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Продавая мороженное можно в месяц заработать от 9 до 12 тыс грн. Место работы – набережная. Стоять за прилавком нужно будет с 8 утра до 18 вечера. График работы – 5 дней в неделю.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Аналогичную зарплату предлагают продавцу холодных напитков. Место работы – также набережная, но график другой – с 9 утра до 18 вечера. Опыт работы не обязателен, обещают всему научить на месте.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Администратор колеса обозрения может заработать от7,5 до 10 тыс грн в месяц. Как отметил работодатель, вакансия подойдет пенсионерам, студентам и тем, кому еще не исполнилось 18 лет. График работы зависит от потока людей. Оплата труда на этой срочной работе состоит из ставки и +25% от кассы. Трудиться нужно будет со среды по воскресенье, а в понедельник и вторник – отдыхать. Зарплату выдают каждую неделю.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

До 200 грн в час можно заработать в Днепре продавая попкорн. Для этой срочной вакансии не нужен опыт работы, место с лотком попкорна будет находится в центре города. График работы стандартный – в будние дни, с 8:00 до 18:00.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

От 15 до 18 тыс грн можно заработать в месяц если трудиться на поле, собирая ягоды. Оплату обещают ежедневно, работать нужно будет с 8 утра до 17 вечера. Все подробности обещают рассказать по телефону. Работа срочная, сезонная, собирать урожай нужно будет до конца октября.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Оператор агродронов может заработать за месяц от 20 до 50 тыс грн. График работы – сменный и составляется индивидуально. Соискатель должен быть готов к командировкам, работать нужно будет в поле. А вот опыт работы не обязателен – компания обещает всему научить.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Работа кальянщиком оценивается в 10-15 тыс грн в месяц. Рабочий день неполный. Но сотрудник требуется настолько срочно, что уже завтра он может приступать к своим обязанностям. Опыт работы не главное, важно желание работать и учиться.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Оператор мобильного комплекса для протравливания может заработать 37 тыс грн в месяц. Работа сезонная, срочная, будет занимать полный рабочий день. Желателен опыт от года. Нужно будет не только налаживать и контролировать процесс очистки, калибровки и протравливания семян, но и готовить рабочий раствор для них по рецепту заказчика, контролировать процесс работы мобильного комплекса, вести учет зерна.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

Аквагример может заработать от 9 до 15 тыс грн за месяц. Для отклика на эту вакансию нужен опыт работы от года. Работа сезонная, график гибкий.

Новости Днепра про Кто срочно требуется на сезонную работу в Днепре: список вакансий

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