ТОП-5 лайфгаків, як швидко купити квитки на потяг з Дніпра, коли вони в дефіциті: чат-бот, резерв та бронь на вокзалі

Сьогодні найпопулярнішим засобом пересування в Україні є потяг. З його допомогою можна дістатися будь-якої точки України або найближчих міст у сусідніх країнах. Влітку попит на квитки зростає, і щоб знайти талон на потрібне число, необхідно починати пошуки за два-три тижні до необхідної дати.

Журналісти dnepr.info зібрали всі лайфгаки як можна купити квиток швидко та без черги та не пропустити початок їх продажу на потрібну дату, а також що робити, якщо квитків немає, але вони дуже потрібні.

Як купити квиток на сайті Укрзалізниці 2023

Перше, де можна купити квиток, – це офіційний сайт Укрзалізниці. За наявності квитка у продажу його легко можна замовити онлайн та оплатити карткою на сайті або у додатку. Є важливий нюанс: на сайті можна купити квитки для поїздок всередині країни і в найближчі прикордонні міста сусідніх держав.

Але квитки на поїзди до деяких міст інших країн, наприклад, до столиці Польщі Варшави, доступні для покупки лише в офіційному мобільному додатку перевізника.

Як забронювати квиток на потяг 2023

Якщо на потрібному рейсі немає вільних місць, можна замовити послугу бронювання і у разі появи проїзного документа у продажу він буде зарезервований за конкретним пасажиром. Зробити це можна, приїхавши на вокзал у Дніпрі. Справа біля входу тут знаходиться спеціальне віконечно, де і можна замовити квиток.

Поїздка з пересадками

Дістатись потрібного міста можна не прямим рейсом, а з пересадками. Якщо на прямий поїзд квитків немає, то на сайті та в додатку Укрзалізниці є можливість підібрати найоптимальніші маршрути з пересадкою і найчастіше це в межах одного потяга, так що за грошима та часом може вийти аналогічно, якби пасажир подорожував прямим рейсом.

Моніторинг квитків у додатку

Квитки на поїзд з’являються у продажу поступово. Якщо їх немає в касі вокзалу або на сайті перевізника, то докупити їх можна буде пізніше, коли до поїзда додадуть ще один вагон і відкриють продаж квитків – стартує зазвичай о 8:00. Вагони додають на найпопулярніших напрямках: Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро. «Впіймати» квиток на додатково прикріплений вагон допоможе додаток Укрзалізниці, де кожні 5-10 хвилин «перевіряється» наявність вільних місць та у разі їх виявлення – пасажир отримує повідомлення.

У продажу також може з’явитись квиток, який хтось здав. У програмі перевізника їх можна буде побачити за 48 годин до відправлення поїзда.

Ще один додаток, де можна побачити наявність додаткових квитків – це Приват24. Тут також є можливість вибрати напрямок, дату, місце у вагоні та вказавши ім’я пасажира сплатити квиток на поїзд. Після оплати на вказану користувачем пошту відправляють електронний квиток, який можна роздрукувати самостійно або в касі на вокзалі, а можна продемонструвати його провіднику в електронному вигляді на смартфоні або планшеті.

Чат-бот для купівлі квитків

Знайти квиток на потрібний напрямок допоможе чат-бот Railway. Зареєструватися на ньому можна за допомогою телефонного номера, а далі слідуючи підказкам бота та простому інтерфейсу вибрати напрямок та дату подорожі. Бот моніторитиме наявність квитків і як тільки потрібний з’явиться у продажу – відразу повідомить.

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