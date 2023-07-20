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Жителі Дніпра зможуть взяти іпотеку по 7% річних: що для цього потрібно

Сьогодні 17:17
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З 1 серпня мешканці Дніпра зможуть скористатися державною іпотечною програмою «єОселя» та взяти житло під 7% річних, але доступне воно буде не всім.
Новости Днепра про Жителі Дніпра зможуть взяти іпотеку по 7% річних: що для цього потрібно

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Що потрібно для оформлення кредиту та яку квартиру можна купити – розбиралися журналісти dnepr.info.

Норми житла

У жовтні 2022 року в Україні запрацювала програма «єОселя», яка дозволяє військовослужбовцям, співробітникам сектору безпеки та оборони, медикам, лікарям та тим, хто займається науковою роботою взяти в кредит житло під 3% річних на 20 років. З серпня цього року програма розширюється та іпотека буде доступна всім категоріям громадян, які не мають свого житла або прописані у квартирі, але на людину припадає менше 13,5 кв. Взяти іпотеку можна буде під 7% річних. Термін кредитування – 20 років. Для оформлення кредиту необхідно сплатити перший внесок – 20% вартості житла. Купити можна не будь-яку квартиру, а розміром не менше ніж 52,5 кв.м. на одну особу плюс по 21 кв.м. кожного члена сім’ї. Будинок, де має бути квартира повинен бути побудований не більше 10 років тому. Виплачувати іпотеку потрібно буде у гривнях.

До якого банку йти

Але є у «єОселя» та обмеження. Квартира не повинна перевищувати за вартістю середню ціну на житло в регіоні, помножену на коефіцієнт. Він встановлюється окремо кожному за міста. Для міста-мільйонника він становить 2,5. Програма «єОселя» визначає Дніпро як місто-мільйонник, тож на території населеного пункту діє саме цей коефіцієнт. Для обласних центрів із населенням понад 300 тис осіб він складає 2. У насалених пунктах де мешкає менше 300 тис людей – 1,75. Максимальна сума кредиту – від 4 до 6 млн. грн. Програма доступна на тих територіях України, де немає активних бойових дій, і вони не перебувають у тимчасовій окупації.

Суть програми «єОселя» в тому, що банки видають як іпотечні кредити не власні кошти, а гроші державної фінансової житлової компанії «Укрфінжитло» і виступають як посередники між покупцем та установою. Держава компенсуватиме їм знижену відсоткову ставку. Отримати кредит можна поки що в кількох українських банках «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Глобусбанк», Sky Bank. Але в майбутньому список фінустанов має розширитися. Перевірити чи доступна участь у програмі можна у самому банку або у додатку «Дія» – там необхідно залишити заявку.

Лише за червень програмою «Оселя» скористалися майже півтори тисячі сімей. Сума виданих кредитів склала понад 722 млн. грн. Загалом з початку роботи «єОселі» доступну іпотеку змогли оформити 1910 сімей. Вони купили житла на суму понад 2,6 млрд. грн.

Як зазначають в «Укрфінжитлі», до кінця року скористатися програмою «єОселя» зможуть 10 тис українських сімей.

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Новости Днепра про Жителі Дніпра зможуть взяти іпотеку по 7% річних: що для цього потрібноУкраїнська Новости Днепра про Жителі Дніпра зможуть взяти іпотеку по 7% річних: що для цього потрібноРусский

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