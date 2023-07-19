Правила вступу та рейтинг вузів Дніпра 2023: на якому місці навчальні заклади серед усіх по Україні

Вступна кампанія до вишів Дніпра у розпалі і триватиме до кінця місяця. Абітурієнти за допомогою своїх електронних кабінетів подають заяви до різних вишів Дніпра та України. Результати можна буде дізнатися вже на початку серпня і до 1 вересня майбутній студент має визначитися з вибором професії, вишу та віднести оригінали документів до приймальної комісії.

Журналісти dnepr.info дізналися про рейтинг вузів Дніпра та правила прийому під час вступної кампанії 2023 року.

Правила прийому до вузів Дніпра 2023

Цього року абітурієнти здавали НМТ із трьох предметів: українська мова та математика – обов’язкові та ще один предмет на вибір, необхідний для вступу до вузу. Також подати документи до навчального закладу можна, маючи на руках сертифікати ЗНО, починаючи з 2020 року або торішній НМТ – тест.

Цього року абітурієнти можуть подати 20 заяв на вступ на різні спеціальності, але лише 5 із них можна подати на бюджет. З 19 липня розпочинається реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі на ті спеціальності, де він передбачений.

Подати заяви на вступ можна до 31 липня через власний електронний кабінет абітурієнта.

Оголошення рейтингових списків має відбутися не пізніше 5 серпня для бюджетної форми навчання і не пізніше 9 серпня для тих, хто хоче навчатися на контракті. Зарахування має відбутися не пізніше 10 та 30 серпня відповідно. Для вступу на бюджетну форму навчання абітурієнт має набрати не менше ніж 130-150 конкурсних балів залежно від спеціальності. Прохідний бал для тих, хто навчається на контракті, вуз визначає самостійно.

Рейтинг вузів Дніпра 2023

Згідно з консолідованим рейтингом вищих навчальних закладів України найкращий результат серед вузів Дніпра показав Дніпровський національний університет ім. О. Гончара і посів у рейтингу 14 рядок.

На 16-му місці розташувався Національний технічний університет «Дніпровська політехніка».

48 місце посідає Дніпровський державний медичний університет.

На 56-му місці рейтингу знаходиться Український державний хіміко-технологічний університет.

74 місце дісталося Придніпровській державній академії будівництва та архітектури.

84 місце посідає Український державний університет науки та технологій (колишні ДІІТ та Металургійна академія, що стали одним навчальним закладом).

88 місце займає Університет митної справи та фінансів.

На 96-му місці рейтингу знаходиться Університет ім. Альфреда Нобеля.

126 місце посів Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

132 – Дніпровський державний аграрно-економічний університет.

234 зайняла Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту.

238 місце у Дніпровського гуманітарного університету.

Для вихідних даних при складанні рейтингу враховувалися національні рейтинги «ТОП-200 Україна», «Бал НМТ на контракт» та «Scopus». Кожен із них використовував різні критерії для оцінювання вузів країни.

Перше місце у рейтингу посідає Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

Загалом у рейтингу 239 вузів України. Більш детально з рейтингом можна ознайомитись тут.

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