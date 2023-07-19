ТОП-10 музеїв Дніпра: побачити метеликів та пінгвінів і побувати на вулиці 70-х років (ФОТО)

Пізнавати щось нове ніколи не пізно. Здається, що у Дніпрі зовсім немає цікавих та пізнавальних локацій, але це не так. У місті велика кількість музеїв, у тому числі сучасних, де цікаво буде і дорослій, і дитині.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 найцікавіших музеїв Дніпра.

Архітектура та підприємництво

Музей історії Дніпра знаходиться у Будинку губернатора. Прогулюючись його залами можна дізнатися багато цікавого про архітектуру Дніпра, історію торгівлі міста, пороги річки та мости через неї, а також про тих осіб, які вплинули на розвиток Дніпра. Також у музеї регулярно проводяться різні майстер-класи. Працює музей з 11:00 до 18:00 із середи до неділі включно. Каса працює до 17:00.

Пороги та лоцмани

Частина житлового масиву Перемога в Дніпрі до 1976 року називалася «Лоцманкою», оскільки там жили багато десятків років жили лоцмани, які перевозили людей через пороги Дніпра. Професія ця зникла після будівництва ДніпроГЕСу, оскільки пороги зникли під водою. Але лоцмани залишили свій слід в історії міста, є його частиною. У 2012 році неподалік місця проживання лоцманів відкрився Музей історії лоцманів Дніпровських порогів. Експозиція невелика – близько 200 експонатів, серед яких старовинні якорі, весла, картини, вишиті рушники та все те, чим у побуті користувалися лоцмани Дніпра, а також фото та картини не затоплених порогів річки. Музей демонструє культуру та життя Дніпра початку минулого століття. Музей працює з 10:00 до 17:00.

Картинна галерея

Художній музей Дніпра був відкритий у 1914 році та називався Катеринославська картинна галерея. Подивитися тут можна на картини, скульптуру та графіку, іконопис XVI-XXI століть. Останніми роками фонд музею поповнився роботами майстрів петриківського декоративного розпису, серед яких роботи Тетяни Пати, Федора Панка, Наталії Білоконь. У постійно діючій експозиції можна побачити роботи катеринославського художника-символіста Михайла Сапожнікова. Працює музей з 10:00 до 17:00 із середи по неділю.

Старі авто

У музеї «Машини часу» можна подивитися не лише експозицію старих автомобілів та мотоциклів, а й побувати на вулиці Дніпра 1970-х років, побачити як виглядали лавочки, автомати з водою, ліхтарі та навіть автозаправка. Також у музеї можна побачити іграшки, які вироблялися та були популярні у Дніпрі півстоліття тому. Музей працює з 10:00 до 18:00 з четверга до неділі.

Пінгвіни та анаконда

Зоологічний музей ДНУ було засновано 1901 року. Ініціатор його створення – Дмитро Яворницький. У музеї зібрано понад 8 тис експонатів, з яких 5 тис – знаходиться у кількох залах. Це рідкісні лісові хижаки, метелики різних видів, птахи, тварини з Червоної книги, анаконда, мешканці Антарктиди, ведмеді, пінгвіни та різні птахи. Музей входить до п’ятірки найкращих в Україні, а деякі експонати – єдині на всю країну. Музей працює у будні з 9:00 до 15:00.

Історія міста

В Історичному музеї ім. Д. Яворницького є низка постійно діючих виставок, де можна ознайомитись з історією рідного міста та краю. Побачити те, як одягалися та чим займалися жителі Катеринослава у різні періоди розвитку та становлення міста. Також нещодавно тут відкрилася експозиція, де зібрано особисті речі, аптечки, їжу, журнали обліку, шеврони, шоломи, форму та інші речі окупантів.

Військова тематика

Неподалік музею є «Музей АТО» – експозиція просто неба, де можна побачити велику кількість експонатів, привезену воїнами та волонтерами з війни в Україні. «Музей АТО» має дві «зали» – вуличний і у приміщенні діорами «Битва за Дніпро». Серед експонатів у залах – документи, шеврони, особисті речі учасників АТО, медиків, волонтерів.

Соми та черепахи

При відвідуванні Монастирського острова радимо заглянути до Акваріуму прісноводних риб. Він працює з 10 до 20 години щодня крім понеділка та вівторка. В Акваріумі можна подивитися не тільки на крокодила та черепах, але й побачити різні види риб, частина яких водиться тільки в Африці, Азії, Індонезії, Південній Америці та Японії. У великих акваріумах плавають кольорові коропи, піранії, соми-перекрутки і навіть змієголов.

Блискавка та грім

У «Музеї цікавої науки» можна побачити експонати, які демонструють різні закони фізики, математики, біології. З їх допомогою екскурсовод пояснює виникнення природних явищ та механізм дії оптичних ілюзій. Цікаво у музеї буде як дітям, так і дорослим. Працює музей у вихідні з 10:00 до 21:00.

Голокост в Україні

Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» було відкрито у Дніпрі у 2012 році. У музеї чотири зали. Виставка освячує традиції, культуру та побут євреїв у різних країнах світу. Велика зала присвячена Голокосту. Під час екскурсії можна дізнатися не лише про те, як жили євреї в Катеринославі понад 100 років тому, а й про те, як розпочалося нацистське переслідування людей у Другу світову війну. В експозиції музею представлені особисті речі євреїв-учасників Другої світової війни, речі епохи початку ХХ століття, артефакти, пов’язані з Голокостом. Працює музей у вівторок, четвер та неділю з 10:00 до 17:00.

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