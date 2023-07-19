Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Сегодня 15:08
просмотров

Узнавать что-то новое никогда не поздно. Кажется, что в Днепре совсем нет интересных и познавательных локаций, но это не так. В городе большое количество музеев, в том числе и современных, где интересно будет и взрослому, и ребенку.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 самых интересных музеев Днепра.

Архитектура и торговля

Музей истории Днепра находится в Доме губернатора. Прогуливаясь по его залам можно узнать много интересного об архитектуре Днепра, истории торговли города, порогах реки и мостах через нее, а также о тех личностях, которые оказали влияние на развитие Днепра. Также в музее регулярно проводятся различные мастер-классы. Работает музей с 11:00 до 18:00 со среды по воскресенье включительно. Касса работает до 17:00.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Пороги и лоцманы

Часть жилмассива Победа в Днепре до 1976 года называлась «Лоцманкой», так как там жили много десятков лет жили лоцманы, перевозившие людей через пороги Днепра. Профессия эта исчезла после строительства ДнепроГЭСа, поскольку пороги скрылись под водой. Но лоцманы оставили свой след в истории города, являются его частью. В 2012 году недалеко от места проживания лоцманов открылся Музей истории лоцманов Днепровских порогов. Экспозиция небольшая – около 200 экспонатов, среди которых старинные якоря, весла, картины, вышитые рушники и все то, чем в быту пользовались лоцманы Днепра, а также фото и картины не затопленных порогов реки. Музей демонстрирует культуру и жизнь Днепра начала прошлого века. Музей работает с 10:00 до 17:00.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Картинная галерея

Художественный музей Днепра был открыт в 1914 году и назывался Екатеринославская картинная галерея. Посмотреть здесь можно на картины, скульптуру и графику, иконопись XVI –XXI веков. В последние годы фонд музея пополнился работами мастеров петриковской декоративной росписи, среди которых работы Татьяны Паты, Федора Панка, Натальи Белоконь. В постоянно действующей экспозиции можно увидеть работы екатеринославского художника-символиста Михаила Сапожникова. Работает музей с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Старые авто

В музее «Машины времени» можно посмотреть не только экспозицию старых автомобилей и мотоциклов, но и побывать на улице Днепра 1970-х годов, увидеть какие были лавочки, автоматы с водой, фонари и даже автозаправка. Также в музее можно увидеть игрушки, которые производились и были популярны в Днепре полвека тому. Музей работает с 10:00 до 18:00 с четверга по воскресенье.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Пингвины и анаконда

Зоологический музей ДНУ был основан в 1901 году. Инициатор его создания Дмитрий Яворницкий. В музее собрано более чем 8 тыс экспонатов, из которых 5 тыс – находится в нескольких залах. это и редкие лесные хищники, бабочки разных видов, птицы, животные из Красной книги, анаконда, обитатели Антарктиды, медведи, пингвины и различные птицы. Музей входит в пятерку лучших в Украине, а некоторые экспонаты – единственные на всю страну. Музей работает в будние дни с 9:00 до 15:00.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

История края

В Историческом музее им. Д. Яворницкого есть ряд постоянно действующих выставок, где можно ознакомится с историей родного города и края. Увидеть то, как одевались и чем занимались жители Екатеринослава в разные периоды развития и становления города. Также недавно тут открылась экспозиция, где собраны личные вещи, аптечки, еда, журналы учета, шевроны, шлемы, форма и прочие вещи оккупантов.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Военная тематика

Неподалеку от музея есть «Музей АТО» — экспозиция под открытым небом, где можно увидеть большое количество экспонатов, привезенное воинами и волонтерами с войны в Украине. «Музей АТО» имеет два «зала» — уличный и в помещении диорамы «Битва за Днепр». Среди экспонатов в залах документы, шевроны, личные вещи участников АТО, медиков, волонтеров.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Сомы и черепахи

При посещении Монастырского острова советуем заглянуть в Аквариум пресноводных рыб. Он работает с 10 до 20 часов каждый день кроме понедельника и вторника. В аквариуме можно посмотреть не только на крокодила и черепах, но и увидеть различные виды рыб, часть которых водится только в Африке, Азии, Индонезии, Южной Америки и Японии. В больших аквариумах плавают цветные карпы, пираньи, сомы-перевертыши и даже змееголов.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Гром и молния

В «Музее занимательной науки» можно увидеть экспонаты, наочно демонстрирующие разные законы физики, математики, биологии. С их помощью экскурсовод объясняет возникновение природных явлений и механизм действия оптических иллюзий. Интересно в музее будет как детям, так и взрослым. Работает музей в выходные, с 10:00 до 21:00.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Холокост в Украине

Музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине» был открыт в Днепре в 2012 году. В музее четыре зала. Выставка освящает традиции, культуру и быт евреев в разных странах мира. Еще один большой зал посвящен Холокосту. Во время экскурсии можно узнать не только о том, как жили евреи в Екатеринославе более 100 лет назад, но и о том, как началось нацистское преследование людей во Вторую мировую войну. В экспозиции музея представлены личные вещи евреев-участников Второй мировой войны, вещи эпохи начала ХХ века, артефакты, связанные с Холокостом. Работает музей во вторник, четверг и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

#image_title

Читайте также:

Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)Українська Новости Днепра про ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В центре Днепра владелец кафе незаконно прорубил вторую дверь в доме
Новости Днепра
Сегодня 10:58
В центре Днепра владелец кафе незаконно прорубил вторую дверь в доме

В историческом квартале Днепра владелец кафе незаконно прорубил дверь в…

Из-за ракетной атаки на два часа задерживается поезд, курсирующий через Днепр: подробности
Новости Днепра
Сегодня 10:30
Из-за ракетной атаки на два часа задерживается поезд, курсирующий через Днепр: подробности

Сегодня враг массированно атаковал Украину.

Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей
Новости Днепра
Сегодня 09:27
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30…

В районе Старого Крыма случилась «бавовна»: детонирует склад из БК (ВИДЕО)
Новости Украины
Сегодня 09:00
В районе Старого Крыма случилась «бавовна»: детонирует склад из БК (ВИДЕО)

Сегодня ночью в Крыму расцвела "бавовна".

Последние новости

На Днепропетровщине 38-летний мужчина пошел рыбачить и пропал
На Днепропетровщине 38-летний мужчина пошел рыбачить и пропал

В Новомосковске полиция разыскивает 38-летнего Андрея Зорина, который пошел рыбачить и пропал.

Сегодня 14:19
3
просмотров
В центре Днепра владелец кафе незаконно прорубил вторую дверь в доме
В центре Днепра владелец кафе незаконно прорубил вторую дверь в доме

В историческом квартале Днепра владелец кафе незаконно прорубил дверь в доме.

Сегодня 10:58
2
просмотров
Из-за ракетной атаки на два часа задерживается поезд, курсирующий через Днепр: подробности
Из-за ракетной атаки на два часа задерживается поезд, курсирующий через Днепр: подробности

Сегодня враг массированно атаковал Украину.

Сегодня 10:30
7
просмотров
На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)
На днепровских Мальдивах джип утонул в песке на пляже (ФОТО)

В Вольногорске на Днепропетровщине на местных Мальдивах джип утонул в песке.

Сегодня 10:20
9
просмотров
Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку
Играла на детской площадке и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают 12-летнюю девочку

Нужна ваша помощь! 

Сегодня 10:00
8
просмотров
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей
Массированная атака рф «Калибрами», «Ониксами», Х-22 и «Шахедами»: ПВО уничтожила 37 целей

В ночь на 19 июля россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 37 воздушных целей врага.

Сегодня 09:27
8
просмотров
В районе Старого Крыма случилась «бавовна»: детонирует склад из БК (ВИДЕО)
В районе Старого Крыма случилась «бавовна»: детонирует склад из БК (ВИДЕО)

Сегодня ночью в Крыму расцвела "бавовна".

Сегодня 09:00
5
просмотров
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности
Сегодня в Днепре не будет курсировать популярный трамвай, а некоторые автобусы изменят маршрут: подробности

Важная информация!

Сегодня 08:30
6
просмотров
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник
Затяжная тревога: на Днепропетровщине наши защитники «приземлили» вражеский беспилотник

Сирена длилась более трех часов, мониторинговые каналы писали о полете вражеских ракет и беспилотников.

Сегодня 08:00
7
просмотров
Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности
Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения.

Сегодня 07:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх