ТОП-10 музеев Днепр: увидеть бабочек и пингвинов и побывать на улице 70-х годов (ФОТО)

Узнавать что-то новое никогда не поздно. Кажется, что в Днепре совсем нет интересных и познавательных локаций, но это не так. В городе большое количество музеев, в том числе и современных, где интересно будет и взрослому, и ребенку.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 самых интересных музеев Днепра.

Архитектура и торговля

Музей истории Днепра находится в Доме губернатора. Прогуливаясь по его залам можно узнать много интересного об архитектуре Днепра, истории торговли города, порогах реки и мостах через нее, а также о тех личностях, которые оказали влияние на развитие Днепра. Также в музее регулярно проводятся различные мастер-классы. Работает музей с 11:00 до 18:00 со среды по воскресенье включительно. Касса работает до 17:00.

Пороги и лоцманы

Часть жилмассива Победа в Днепре до 1976 года называлась «Лоцманкой», так как там жили много десятков лет жили лоцманы, перевозившие людей через пороги Днепра. Профессия эта исчезла после строительства ДнепроГЭСа, поскольку пороги скрылись под водой. Но лоцманы оставили свой след в истории города, являются его частью. В 2012 году недалеко от места проживания лоцманов открылся Музей истории лоцманов Днепровских порогов. Экспозиция небольшая – около 200 экспонатов, среди которых старинные якоря, весла, картины, вышитые рушники и все то, чем в быту пользовались лоцманы Днепра, а также фото и картины не затопленных порогов реки. Музей демонстрирует культуру и жизнь Днепра начала прошлого века. Музей работает с 10:00 до 17:00.

Картинная галерея

Художественный музей Днепра был открыт в 1914 году и назывался Екатеринославская картинная галерея. Посмотреть здесь можно на картины, скульптуру и графику, иконопись XVI –XXI веков. В последние годы фонд музея пополнился работами мастеров петриковской декоративной росписи, среди которых работы Татьяны Паты, Федора Панка, Натальи Белоконь. В постоянно действующей экспозиции можно увидеть работы екатеринославского художника-символиста Михаила Сапожникова. Работает музей с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье.

Старые авто

В музее «Машины времени» можно посмотреть не только экспозицию старых автомобилей и мотоциклов, но и побывать на улице Днепра 1970-х годов, увидеть какие были лавочки, автоматы с водой, фонари и даже автозаправка. Также в музее можно увидеть игрушки, которые производились и были популярны в Днепре полвека тому. Музей работает с 10:00 до 18:00 с четверга по воскресенье.

Пингвины и анаконда

Зоологический музей ДНУ был основан в 1901 году. Инициатор его создания Дмитрий Яворницкий. В музее собрано более чем 8 тыс экспонатов, из которых 5 тыс – находится в нескольких залах. это и редкие лесные хищники, бабочки разных видов, птицы, животные из Красной книги, анаконда, обитатели Антарктиды, медведи, пингвины и различные птицы. Музей входит в пятерку лучших в Украине, а некоторые экспонаты – единственные на всю страну. Музей работает в будние дни с 9:00 до 15:00.

История края

В Историческом музее им. Д. Яворницкого есть ряд постоянно действующих выставок, где можно ознакомится с историей родного города и края. Увидеть то, как одевались и чем занимались жители Екатеринослава в разные периоды развития и становления города. Также недавно тут открылась экспозиция, где собраны личные вещи, аптечки, еда, журналы учета, шевроны, шлемы, форма и прочие вещи оккупантов.

Военная тематика

Неподалеку от музея есть «Музей АТО» — экспозиция под открытым небом, где можно увидеть большое количество экспонатов, привезенное воинами и волонтерами с войны в Украине. «Музей АТО» имеет два «зала» — уличный и в помещении диорамы «Битва за Днепр». Среди экспонатов в залах документы, шевроны, личные вещи участников АТО, медиков, волонтеров.

Сомы и черепахи

При посещении Монастырского острова советуем заглянуть в Аквариум пресноводных рыб. Он работает с 10 до 20 часов каждый день кроме понедельника и вторника. В аквариуме можно посмотреть не только на крокодила и черепах, но и увидеть различные виды рыб, часть которых водится только в Африке, Азии, Индонезии, Южной Америки и Японии. В больших аквариумах плавают цветные карпы, пираньи, сомы-перевертыши и даже змееголов.

Гром и молния

В «Музее занимательной науки» можно увидеть экспонаты, наочно демонстрирующие разные законы физики, математики, биологии. С их помощью экскурсовод объясняет возникновение природных явлений и механизм действия оптических иллюзий. Интересно в музее будет как детям, так и взрослым. Работает музей в выходные, с 10:00 до 21:00.

Холокост в Украине

Музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине» был открыт в Днепре в 2012 году. В музее четыре зала. Выставка освящает традиции, культуру и быт евреев в разных странах мира. Еще один большой зал посвящен Холокосту. Во время экскурсии можно узнать не только о том, как жили евреи в Екатеринославе более 100 лет назад, но и о том, как началось нацистское преследование людей во Вторую мировую войну. В экспозиции музея представлены личные вещи евреев-участников Второй мировой войны, вещи эпохи начала ХХ века, артефакты, связанные с Холокостом. Работает музей во вторник, четверг и воскресенье с 10:00 до 17:00.

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