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  • Як виглядає загадковий Безіменний острів біля Червоного Каменя у Дніпрі (ФОТО)

Як виглядає загадковий Безіменний острів біля Червоного Каменя у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 15:03
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На Дніпрі є багато маловідомих островів. До них можна дістатися тільки водою. Ці острови утворилися на початку минулого століття і до середини 1930-х років були значно більшими, ніж зараз.

Новости Днепра про Як виглядає загадковий Безіменний острів біля Червоного Каменя у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися історію одного з таких островів на річці Дніпро.

Сьогодні у Дніпрі улюбленим місцем відпочинку містян є Монастирський острів, а ще 50 років тому таких островів було декілька. Людей до них підвозили за допомогою річкових трамвайчиків, а коли транспорт ходити перестав про острови забули. Тепер на річці є кілька клаптиків суші, куди рідкісні відпочиваючі причалюють на байдарках та човнах. Один з таких островів називає «Безім’яний”» або «Дубовий» і знаходиться неподалік острова Зелений. Їх розділяє широка затока. Ще кілька десятків років тому відстань між островами була значно меншою, але згодом Безіменний був підтоплений. Звідки пішла така назва острова – невідомо. За деякими даними, острів був утворений на початку минулого століття.

Новости Днепра про Як виглядає загадковий Безіменний острів біля Червоного Каменя у Дніпрі (ФОТО)

Можливо, до будівництва ДніпроГЕСу він був набагато більшим, але після затоплення річки від нього залишився маленький шматочок суші, де росте багато зелених кущів та дерев. Якщо дивитись здалеку, то здається, що дерева ростуть прямо у воді, але якщо поглянути ближче, то можна побачити, що від берега з піском йде невелике горбисте піднесення острова де і росте зелень. Коли Дніпро меліє – острів стає трохи більшим у розмірах. Збільшення території можна побачити у спекотні літні місяці. Побачити острів можна з боку лісу на житловому масиві Ломівської або Коси на Червоному Камені.

Новости Днепра про Як виглядає загадковий Безіменний острів біля Червоного Каменя у Дніпрі (ФОТО)

Це місце ніколи не було зоною відпочинку містян, як, наприклад, Монастирський острів, та й розмістити тут багато людей за всього бажання не вийшло б. Судячи з фото, острів дуже маленький – близько 500 -600 метрів завдовжки та 200 завширшки. На ньому є маленька смужка піщаного берега. Іноді на Безіменний приїжджають із ночівлею туристи чи рибалки. Інфраструктури тут немає, але багато рослинності.

фото: відкриті джерела 

 

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