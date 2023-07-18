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  • Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

Сьогодні 12:45
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 Палац студентів був першою у країні  такою будівлею, що була призначена виключно для тих, хто гризе граніт науки – тут проводилися різноманітні концерти, лекції, конкурси серед студентів міста, а також працювали гуртки самодіяльності та театр. Будівля має багатовікову історію.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

 Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будівля виглядала понад 50 років тому.

 Нинішній Палац студентів був збудований у 1789 році та вважається першою кам’яною будівлею міста.

Будувався він три роки, під час яких довкола розбивали англійський парк. Палац призначався як резиденція князя Потьомкіна, але він у ньому так жодного разу і не побував. Після смерті власника в 1791 році будівля стала занепадати. Провалився дах, зникли вікна, двері та паркет. У 1830-х роках було прийнято рішення відреставрувати палац і розмістити в ньому канцелярію губернського та повітового представників дворянства, а у великій залі проводити збори та вибори. У 1849 році у колишньому палаці почав функціонувати музей давнини. У 1920-х будівлю пристосували під Будинок відпочинку для робітників.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

Під час Другої світової війни будівля згоріла і вже 1945 року було ухвалено рішення про її реконструкцію.

Від колишнього палацу залишилися лише стіни. Відновлювати будинок у його первісному вигляді не стали, а зробили іншим.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

 Під час реконструкції зовнішні та внутрішній вигляд палацу був кардинально змінений, на додачу з’явився другий поверх, парадні сходи та лоджії.

Після ремонту Палац культури студентів було відкрито у 1952 році.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

Перед палацом працював фонтан. На фото видно, що одразу після ремонту палац виглядав дуже красиво: з білими перилами, чистим фасадом, гарними сходами та невеликою клумбою з квітами перед будівлею.

Сьогодні Палац студентів перебуває у доволі плачевному стані.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

Будівля просто кричить про необхідність ремонту. Фасад покривається тріщинами, з нього обвалюється штукатурка, оголюючи цегляну кладку.

Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

Місцеві вандали вибрали стіни будівлі як «полотно» і малюють на них все, що завгодно. Під парадним балконом і на самому балконі часто можна знайти пляшки, недопалки, уламки скла та інше сміття.

фото: блог Артема Костюка, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)Русский

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