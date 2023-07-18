Як понад 50 років тому виглядав Палац студентів у Дніпрі: з білосніжними перилами та клумбою навпроти балкона (ФОТО)

Палац студентів був першою у країні такою будівлею, що була призначена виключно для тих, хто гризе граніт науки – тут проводилися різноманітні концерти, лекції, конкурси серед студентів міста, а також працювали гуртки самодіяльності та театр. Будівля має багатовікову історію.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як будівля виглядала понад 50 років тому.

Нинішній Палац студентів був збудований у 1789 році та вважається першою кам’яною будівлею міста.

Будувався він три роки, під час яких довкола розбивали англійський парк. Палац призначався як резиденція князя Потьомкіна, але він у ньому так жодного разу і не побував. Після смерті власника в 1791 році будівля стала занепадати. Провалився дах, зникли вікна, двері та паркет. У 1830-х роках було прийнято рішення відреставрувати палац і розмістити в ньому канцелярію губернського та повітового представників дворянства, а у великій залі проводити збори та вибори. У 1849 році у колишньому палаці почав функціонувати музей давнини. У 1920-х будівлю пристосували під Будинок відпочинку для робітників.

Під час Другої світової війни будівля згоріла і вже 1945 року було ухвалено рішення про її реконструкцію.

Від колишнього палацу залишилися лише стіни. Відновлювати будинок у його первісному вигляді не стали, а зробили іншим.

Під час реконструкції зовнішні та внутрішній вигляд палацу був кардинально змінений, на додачу з’явився другий поверх, парадні сходи та лоджії.

Після ремонту Палац культури студентів було відкрито у 1952 році.

Перед палацом працював фонтан. На фото видно, що одразу після ремонту палац виглядав дуже красиво: з білими перилами, чистим фасадом, гарними сходами та невеликою клумбою з квітами перед будівлею.

Сьогодні Палац студентів перебуває у доволі плачевному стані.

Будівля просто кричить про необхідність ремонту. Фасад покривається тріщинами, з нього обвалюється штукатурка, оголюючи цегляну кладку.

Місцеві вандали вибрали стіни будівлі як «полотно» і малюють на них все, що завгодно. Під парадним балконом і на самому балконі часто можна знайти пляшки, недопалки, уламки скла та інше сміття.

фото: блог Артема Костюка, група «Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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