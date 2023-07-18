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  • Хто з мешканців Дніпра та області має право на 100% знижки на оплату комуналки

Хто з мешканців Дніпра та області має право на 100% знижки на оплату комуналки

Сьогодні 17:13
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У Дніпрі кілька категорій мешканців мають право на пільгу у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Серед тих, хто може отримати таку пільгу, пенсіонери, лікарі, працівники бібліотек.
Новости Днепра про Хто з мешканців Дніпра та області має право на 100% знижки на оплату комуналки

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Журналісти dnepr.info розбиралися, кому належить пільга і як її отримати.

Кому належить

Як зазначили у Пенсійному фонді України, право на пільгу у розмірі 100% знижки на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива та зрідженого газу мають пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та раніше працювали за такими спеціальностями: педагоги, медичні та фармацевтичні працівники, співробітники музеїв, бібліотек, фахівці із захисту рослин, співробітники державних та комунальних закладів культури. Розмір пільги вираховується індивідуально та поширюється лише на пенсіонера вищезгаданої категорії, решта членів його сім’ї мають сплачувати за комуналку в повному обсязі.

«Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні півроку з розрахунку на одну особу не перевищував 3760 грн. Пільга надається на рік з місяця її призначення та розмір її індивідуальний, максимум становить 100%», -зазначили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Які документи необхідні

Для отримання пільги, пенсіонеру необхідно надати заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг, купівлю твердого палива чи скрапленого газу, а також довідку чи запис у трудовий про те, що людина працювала за зазначеними спеціальностями у сільській місцевості та документи, що підтверджують її проживання у селі протягом часу роботи та нині, коли вона претендує на пільги.

Подати заяву можна в будь-якому відділенні Пенсійного фонду, надіслати поштою або оформити все онлайн через портал ПФУ або застосунок чи портал «Дія».

 

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Новости Днепра про Хто з мешканців Дніпра та області має право на 100% знижки на оплату комуналкиУкраїнська Новости Днепра про Хто з мешканців Дніпра та області має право на 100% знижки на оплату комуналкиРусский

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