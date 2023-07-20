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Жители Днепра смогут взять ипотеку по 7% годовых: что для этого нужно

Сегодня 17:17
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С 1 августа жители Днепра смогут воспользоваться государственной ипотечной программой «єОселя» и взять жилье под 7% годовых, но доступна она будет не всем.
Новости Днепра про Жители Днепра смогут взять ипотеку по 7% годовых: что для этого нужно

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Что нужно для оформления кредита и какую квартиру можно купить – разбирались журналисты dnepr.info.

Нормы жилья

В октябре 2022 года в Украине заработала программа «єОселя», позволяющая военнослужащим, сотрудникам сектора безопасности и обороны, медикам, врачам и тем, кто занимается научной работой взять в кредит жилье под 3% годовых на 20 лет. С августа этого года программа расширяется и ипотека будет доступна всем категориям граждан, не имеющих своего жилья или прописанным в квартире при условии, что на него приходится менее 13,5 кв.м площади. Взять ипотеку можно будет под 7% годовых. Срок кредитования – 20 лет. Для оформления кредита необходимо оплатить первый взнос – 20% от стоимости жилья. Купить можно не любую квартиру, а размером не менее 52,5 кв.м. на одного человека плюс по 21 кв.м. на каждого члена семьи. Дом, где должна находится квартира должен быть построен не более 10 лет назад. Выплачивать ипотеку нужно будет в гривнах.

В какой банк идти

Но есть в «єОселя» и ограничения. Квартира не должна превышать по стоимости среднюю цену на жилье в регионе умноженное на коэффициент. Он устанавливается отдельно для каждого города. Для города –милионника он составляет 2,5. Программа «єОселя» определяет Днепр как город-милионник, поэтому на территории населенного пункта действует именно этот коэффициент. Для областных центров с населением более 300 тыс человек – 2. Где проживает менее 300 тыс людей – 1,75. Максимальная сумма кредита – от 4 до 6 млн грн. Программа доступна на тех территориях Украины, где нет активных боевых действий и они не находятся во временной оккупации.

Суть программы «єОселя» в том, что банки выдают в качестве ипотечных кредитов не собственные средства, а деньги государственной финансовой жилищной компании «Укрфинжилье» и выступают как посредники между покупателем и учреждением. Государство будет компенсировать им сниженную процентную ставку. Получить кредит можно пока что в нескольких украинских банках «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Глобусбанк», Sky Bank. Но в будущем список финучреждений должен расшириться. Проверит доступно ли участие в программе можно в самом банке либо в приложении «Дія» — там необходимо оставить заявку.

Только за июнь программой «єОселя» воспользовались почти полторы тысячи семей. Сумма выданных кредитов составила более 722 млн грн. Всего же с начала работы «єОселі» доступную ипотеку смогли оформить 1910 семей. Они купили жилья на сумму более 2,6 млрд грн.

Как отмечают в «Укрфинжилье» до конца года воспользоваться программой «єОселя» смогут 10 тыс украинских семей.

 

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