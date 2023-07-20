Загадкова історія особняка на Вернадського у Дніпрі: як картини та вази з дому потрапили до музею (ФОТО)

У Дніпрі залишилося не так багато старовинних будинків, які були відреставровані і сьогодні продовжують радувати мешканців міста своїм зовнішнім виглядом та історією. Одна з таких будівель знаходиться неподалік парку Шевченка. А те, що ще в минулому столітті прикрашало стіни цього будинку, сьогодні може знаходиться в історичному музеї.

Журналісти dnepr.info вирушили до цього старовинного особняка та дізналися, що в ньому зараз перебуває.

Колишня вулиця Нововодворянська була популярна серед заможних жителів міста від дня його заснування. Територія на схилі гори стала забудовуватися у 1830-х роках та переважно дворянськими садибами. Одна з садиб, що збереглися, тут до сьогодні нині перероблена в готель. Це колишній особняк Євецьких. Спроектований він у стилі англійського модерну і не дивлячись на понад сто років від дня зведення, він досі виглядає сучасним будинком.

Збудували будинок у 1892 році, остання його власниця – Інна Євецька, вдова генерала та близька знайома Дмитра Яворницького. Власник же будинку загинув від руки злодіїв, коли ті, що чули про любов сімейної пари до різних антикварних виробів – ваз, гобеленів і картин, намагалися пробратися в будинок і пограбувати його.

Сім’я Євецьких була однією з найбагатших у Катеринославі. Згідно з легендою, під час революційних подій 1917 року Інна Євецька віддала ключі від будинку Дмитра Яворницького, щоб той наглядав за будівлею до її повернення. Але згодом стало зрозуміло, що господиня до рідного міста не повернеться вже ніколи.

Яворницький же перевіз весь вміст будинку – статуї, порцеляну, меблі та картини до сховищ музею. Інна Євецька була відома своєю пристрастю до прикрас із діамантами і згідно з легендами того часу, частину прикрас вона забрала, а частину залишила у схованках у будинку. Але де знаходяться ці схованки ніхто, крім неї, не знав. Під час боїв за місто у 1943 році будівля сильно постраждала. Його реконструювали, але будинок втратив половину своєї краси.

2003 року будинок Євецьких був відреставрований.

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