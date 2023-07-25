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  • Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Сегодня 13:11
просмотров

Последние десятилетия в Днепре появилась масса новых ЖК, рассчитанных на людей, которые могут потратить на квартиру 20-30 млн грн и больше. В таких квартирах есть все – от комнаты для вещей до собственного платанового сада на балконе.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоят и как выглядя самые дорогие квартиры Днепра.

Самая дорогая квартира в Днепре продается в ЖК «Амфитеатр». Хотят за нее 55 млн грн. В квартире 5 комнат общей площадью 535 кв.м. Коммунальные платежи зимой обойдутся в 10 тыс грн, а летом – в 7 тыс грн. В квартире несколько гардеробных комнат, ванных комнат, столовая на 100 кв.м, 4 спальных комнаты, кабинет, выход на террасу с платановым парком.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Покупателю достанется вся техника, система «умный дом» и мебель.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Квартира в ЖК «Империал Палас» продается за 36, 7 млн грн. Общая площадь помещения 205 кв.м. В квартире 5 комнат. В квартире несколько спален, три санузла, терраса. Как отмечает продавец, есть свой выход в парк им. Шевченко.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Закрытая охраняемая территория, подземный паркинг. Также в объявлении продавец отмечает, что эта квартира: «другой мир для избранных».

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Четырехкомнатная квартира в ЖК «Cascade Plaza» обойдется в 33,7 млн грн. Общая площадь квартиру 186 кв.м. В квартире на стенах авторская лепнина, английское декоративное покрытие стен, итальянский мрамор и дубовый паркет.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

В квартире три спальни с отдельными санузлами, гостиная, кухня, кладовая. Установлены датчики от потопа и два сейфа.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

За четырехкомнатную квартиру в ЖК «Амстердам» хотят 29,9 млн грн. Общая площадь 300 кв.м. Квартира двухуровневая, с необычной винтовой лестницей.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

А также большим количеством дерева в интерьере, зеркалами в золотых рамах, мраморным камином и мягкой мебелью преимущественно бордового цвета.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Аналогичная по метражу, количеству комнат и стоимости квартира продается в ЖК «Enigma». В квартире три спальни, столовая, две гардеробные, комната для стирки и два туалета.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

На террасе есть магнал и зона отдыха, растут хвойные деревья.

Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)Русский

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