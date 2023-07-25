Позолота в туалете и лепнина на стенах: как выглядит VIP-квартира за 55 млн грн в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, сколько стоят и как выглядя самые дорогие квартиры Днепра.
Самая дорогая квартира в Днепре продается в ЖК «Амфитеатр». Хотят за нее 55 млн грн. В квартире 5 комнат общей площадью 535 кв.м. Коммунальные платежи зимой обойдутся в 10 тыс грн, а летом – в 7 тыс грн. В квартире несколько гардеробных комнат, ванных комнат, столовая на 100 кв.м, 4 спальных комнаты, кабинет, выход на террасу с платановым парком.
Покупателю достанется вся техника, система «умный дом» и мебель.
Квартира в ЖК «Империал Палас» продается за 36, 7 млн грн. Общая площадь помещения 205 кв.м. В квартире 5 комнат. В квартире несколько спален, три санузла, терраса. Как отмечает продавец, есть свой выход в парк им. Шевченко.
Закрытая охраняемая территория, подземный паркинг. Также в объявлении продавец отмечает, что эта квартира: «другой мир для избранных».
Четырехкомнатная квартира в ЖК «Cascade Plaza» обойдется в 33,7 млн грн. Общая площадь квартиру 186 кв.м. В квартире на стенах авторская лепнина, английское декоративное покрытие стен, итальянский мрамор и дубовый паркет.
В квартире три спальни с отдельными санузлами, гостиная, кухня, кладовая. Установлены датчики от потопа и два сейфа.
За четырехкомнатную квартиру в ЖК «Амстердам» хотят 29,9 млн грн. Общая площадь 300 кв.м. Квартира двухуровневая, с необычной винтовой лестницей.
А также большим количеством дерева в интерьере, зеркалами в золотых рамах, мраморным камином и мягкой мебелью преимущественно бордового цвета.
Аналогичная по метражу, количеству комнат и стоимости квартира продается в ЖК «Enigma». В квартире три спальни, столовая, две гардеробные, комната для стирки и два туалета.
На террасе есть магнал и зона отдыха, растут хвойные деревья.
Читайте также:
Автор:
Житель Одессы якобы обнаружил в пачке ряженки ТМ "Злагода" паука.
В Днепропетровской области переименовали некоторые станции и железнодорожные платформы.
В Днепре часть жителей левобережья временно останется без воды из-за…
Сегодня ночью в одной из многоэтажек на улице Данилы Нечая…
На Днепропетровщине мужчина пытался покончить с собой, сделав харакири.
Житель Одессы якобы обнаружил в пачке ряженки ТМ "Злагода" паука.
В Днепропетровской области переименовали некоторые станции и железнодорожные платформы.
В Днепре часть жителей левобережья временно останется без воды из-за ремонтных работ.
Не будьте равнодушны!
В Покрове Никопольского района задержали мужчину, который обнаженным купался в фонтане.
Важная информация!
Будьте осторожны с огнем!
Сегодня ночью в одной из многоэтажек на улице Данилы Нечая горела квартира.
Кто-то, наверное, решил спрятать опасные боеприпасы на дне пруда.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!