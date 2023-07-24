ТОП-10 місць, які змінили Дніпро з початку 2000-х: найбільший ТЦ в Україні, французька карусель та «Шар» (ФОТО)

Дніпро змінюється кожен рік. Якісь явища та будівлі назавжди зникають з лиця міста, а замість них з'являються нові. З початку нового століття у місті з'явилося багато всього: нове місце для зустрічей, кілька нових торгових центрів, вулиць, бульварів, місця відпочинку.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 речей та явищ, які з’явилися у Дніпрі з початку 2000-х років.

«Яйця динозаврів»

2004 року в Дніпрі було відкрито Катеринославський бульвар. На ньому облаштували кам’яні лави, дорогу вимостили плиткою, поставили кілька гігантських куль, які в народі охрестили «яйця динозаврів». Згодом на бульварі відкрилося безліч кафе та ресторанів. До його відкриття вулиця була проїзною, до 1970-х років тут проходив трамвай і з обох боків вулиці стояли двоповерхові будинки з комунальними квартирами.

Замість ринка

2005 року в Дніпрі відкрився ще один бульвар – Європейський. Як і Катеринославський, він став пішохідною зоною. До цього на цьому місці величезний ринок та кілька житлових будинків із комунальними квартирами.

Загадати бажання

Також у 2005 році у Дніпрі на набережній у Дніпрі з’явився Фестивальний причал та «Куля бажань». Місце стало центром проведення спортивних заходів, концертів та прогулянок. Вважається, що якщо торкнутися Шара бажань рукою і загадати бажання – воно здійсниться. Кілька разів його розбивали: кувалдами, зубилом і навіть намагалися розчавити автомобілем. Перший раз конструкцію розбили у 2011 році, останній – у 2018 році.

Місце розваг

2006 року в Дніпрі було відкрито ТРЦ «Мост-сіті». Будували його кілька років. На момент відкриття це був найбільший торговельно-розважальний центр України. На трьох рівнях «помістилися» не лише продуктовий магазин, а й магазини одягу, взуття, побутової техніки, кінотеатру, спортивних товарів, косметики, ювелірних прикрас, сувенірної продукції. У комплексі є кілька фуд-кортів, кав’ярень, льодова ковзанка та кіберарена.

Домашня арена

У 2008 році було відкрито новий стадіон «Дніпро-Арена». Збудували його на місці старого футбольного поля «Металург», на якому знаходився відомий у Дніпрі речовий ринок. Стадіон став новою домашньою ареною ФК «Дніпро» і мав приймати ігри під час Євро-2012, але зрештою Дніпро не потрапив до переліку міст, де проводились матчі чемпіонату.

Новий ТЦ

2011 року на місці «Дитячого світу» у Дніпрі відкрився ТЦ «Пассаж». «Дитячий світ» було відкрито 1939 року. За весь час свого існування магазин пережив кілька реконструкцій, суттєво збільшився у розмірі в порівнянні з початковим задумом архітектора, але на початку 2000-х років він став зазнавати збитків. Продавати в ньому стали одяг та речі не лише для дітей, а й дорослих, частина торгових площ стояли порожніми, а ескалатор під час підйому поскрипував. Рішення про знесення будівлі було ухвалено у 2008 році.

Карусель

Фонтан у ЦУМу був знаковим місцем для великої кількості мешканців Дніпра. Біля нього призначалися побачення та зустрічі, він служив орієнтиром для тих, хто погано знав місто. достатньо було сказати жителю Дніпра: «біля фонтану» і всі розуміли, куди треба йти. 2011 року на його місці виникла французька карусель. Тепер вона є місцем зустрічей та побачень.

Новий -старий ринок

Слов’янський ринок у Дніпрі був місцем, де було все: від спідньої білизни до зимового взуття і навіть більше. Ринок заміняв собою нинішні ТЦ і щовихідних туди їздили за покупками тисячі мешканців Дніпра. Але в 2009 році на ринку сталася пожежа, внаслідок якої вигоріла значна частина павільйонів. 2011 року «Слов’янку» відбудували. Якщо раніше це був величезний лабіринт, то вийшов двоповерховий торговий комплекс із магазинами, ескалаторами та кафе. Але колишню славу ринку повернути не вдалось.

Менора

У 2012 році в Дніпрі відкрили «Менору» – найбільший у світі єврейський комплекс, що складається з 7 веж, на кшталт Храмового семисвічника, а його площа становить понад 50 тис кв.м. Тут є музей, галерея, магазини, конференц-зали та кафе. У «Менорі» працює музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» – третій у світі за величиною меморіальний комплекс, присвячений Голокосту.

Сквер замість пустиря

У 2019 році на місці пустиря на житловому масиві Перемога відкрився сквер «Прибережний». У ньому висадили близько 700 дерев, серед яких платани, сакури та клени, постелили газон та встановили великий переливний фонтан, обладнаний елементами декору. Більшу частину скверу займають дитячі майданчики, кожен з яких розрахований на дітей різного віку. Тут є гірки, лабіринт, спортивні тренажери. Також у сквері є лавочки незвичайної форми та зона для вигулу собак.

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