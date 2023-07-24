ТОП-10 мест, которые изменили Днепр с начала 2000-х: самый большой ТЦ в Украине, французская карусель и «Шар» (ФОТО)

Днепр меняется с каждым годом. Какие-то явления и здания навсегда исчезают с лица города, на их месте появляются новые. С начала нового века в городе появилось много всего: новое место для встреч, несколько новых торговых центров, улиц, бульваров, места для отдыха.

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вещей и явлений, которые появились в Днепре с начала 2000-х годов.

«Яйца динозавров»

В 2004 году в Днепре был открыт Екатеринославский бульвар. На нем обустроили каменные лавочки, дорогу вымостили плиткой, поставили несколько гигантских шаров которые в народе окрестили «яйца динозавров». Со временем на бульваре открылось множество кафе и ресторанов. До его открытия улица была проездной, до 1970-х годов тут проходил трамвай и по бокам улицы стояли двухэтажные дома с коммунальными квартирами.

Вместо рынка

В 2005 году в Днепре открылся еще один бульвар – Европейский. Как и Екатеринославский он стал пешеходной зоной. До этого на этом месте огромный рынок и несколько жилых домов с коммунальными квартирами.

Шар желаний

Также в 2005 году в Днепре на набережной в Днепре появился Фестивальный причал и «Шар желаний». Место стало центром проведения спортивных мероприятий, концертов и прогулок горожан. Считается, что если дотронуться до Шара желаний рукой и загадать желание – оно сбудется. Несколько раз Шар разбивали: кувалдами, зубилом и даже пробовали раздавить автомобилем. Первый раз конструкцию разбили в 2011 году, последний – в 2018 году.

Место развлечений

В 2006 году в Днепре был открыт ТРЦ «Мост-сити». Строили его несколько лет. На момент открытия это был самый большой торгово-развлекательный центр в Украине. На трех уровнях «поместились» не только продуктовый магазин, но и магазины одежды, обуви, бытовой техники, кинотеатр, спортивных товаров, косметики, ювелирных украшений, сувенирной продукции. В комплексе есть несколько фуд-кортов, кофееен, ледовый каток и киберарена.

Домашняя арена

В 2008 году был открыт новый стадион «Днепр-Арена». Построили его на месте старого футбольного поля «Металлург», на котором находился известный в Днепре вещевой рынок. Стадион стал новой домашней ареной ФК «Днепр» и должен был принимать игры во время Евро-2012, но в конечном итоге Днепр не попал в перечень городов, где проводились матчи чемпионата.

Новый ТЦ

В 2011 году на месте «Детского мира» в Днепре открылся ТЦ «Пассаж». «Детский мир» был открыт в 1939 году. За все время своего существования магазин пережил несколько реконструкций, существенно увеличился в размере по сравнению с первоначальной задумкой архитектора, но в начале 2000-х годов он стал приходить в убыток. Продавать в нем стали одежду и вещи не только для детей, но и взрослых, часть торговых площадей стояли пустыми, а эскалатор при подъеме поскрипывал. Решение о сносе здания было принято в 2008 году.

Французская карусель

Фонтан у ЦУМа был знаковым местом для большого количества жителей Днепра. Возле него назначались свиданья и встречи, он служил ориентиром для тех, кто плохо знал город. достаточно было сказать жителю Днепра: «у фонтана» и все понимали куда нужно идти. В 2011 году на его месте возникла французская карусель. Теперь она является местом встреч и свиданий.

Новый-старый рынок

Славянский рынок в Днепре был местом, где было все: от нижнего белья до зимней обуви и даже больше. Рынок заменял собой нынешние ТЦ и каждые выходные туда ездили за покупками тысячи жителей Днепра. Но в 2009 году на рынке случился пожар в результате которого выгорела значительная часть павильонов. В 2011 году «Славянку» отстроили. Если раньше это был огромный лабиринт, то получился двухэтажный торговый комплекс с магазинами, эскалаторами и кафе. Но вот былую славу рынку вернуть уже не удалось.

Менора

В 2012 году в Днепре открыли «Менору» — крупнейший в мире еврейский комплекс состоящий из 7 башен, по подобию Храмового семисвечника, а его площадь составляет более 50 тыс кв.м. Тут есть музей, галерея, магазины, конференц-залы и кафе. В «Меноре» работает музей «Память еврейского народа и Холокост в Украине» — третий в мире по величине мемориальный комплекс, посвященный Холокосту.

На месте пустыря

В 2019 году на месте пустыря на жилмассиве Победа открылся сквер «Прибрежный». В нем высадили около 700 деревьев, среди которых платаны, сакуры и клены, постелили газон и установили большой переливной фонтан, оборудованный элементами декора. Большую часть сквера занимают детские площадки, каждая из которых рассчитана на детей разного возраста. Тут есть горки, лабиринт, спортивные тренажеры. Также в сквере есть лавочки необычной формы и зона для выгула собак.

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