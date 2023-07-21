Розколовся, коли знімали на реставрацію: вандали руйнують осиротілий постамент пам’ятника Шевченку у Дніпрі (ФОТО)

Колись у парку Шевченка була ціла «Алея письменників», де стояли їхні погруддя, але після Другої світової війни її прибрали, а натомість встановили у парку пам'ятник Тарасу Шевченку. Який було було практично з будь-якої точки зеленої зони.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як зараз виглядає місце, де був пам’ятник та що там знаходиться.

Мало хто вже пам’ятає, що перший пам’ятник Тарасу Шевченку в однойменному парку з’явився не на його острівній частині, а в зеленій зоні. Встановили монумент там 1949 року. Знаходиться він неподалік ресторану «Маяк» (тоді він називався «Волна» і був не такий великий).

Постаментом пам’ятнику служили гранітні валуни чимось схожі на невеличку скелю. Залишки постаменту збереглися досі. Знаходяться вони на оглядовому майданчику поряд із рестораном. Сьогодні тут мало хто буває, оскільки місцевість не облагороджена, а швидше занепадає. Тут дуже багато дерев, тіні, росте трава, але немає навіть лавок.

Якщо раніше оглядовий майданчик відкривав краєвид на річку, то сьогодні все «закрито» гілками дерев та залишками парапету.

Пам’ятник на острові з’явився лише 1959 року. До цього часу парк та острів уже два роки як з’єднував пішохідний міст. До появи пам’ятника Кобзареві на острові стояв монумент зі Сталіним. Авторами «острівного» пам’ятника, як і того, що знаходився у парку, виступили скульптори Іван та Валентин Зноба. Монумент на острові вийшов найбільшим в Україні – заввишки понад 22 метри та масою понад 55 тонн. Дніпра. З 2011 по 2014 роки пам’ятник ненадовго залишав острів для реконструкції. Монумент став одним із символів Дніпра, його часто зображували на листівках.

Згідно з місцевими легендами вважається, що під пам’ятником поетові знаходяться коридори печери, в яких раніше жили монахи з монастиря на острові. А на думку екстрасенсів, в одній із кімнат цих печер знаходиться магічний кристал.

Пам’ятник Шевченку із парку вирішили прибрати. Його перевезли до однойменного селища неподалік. У 2007 році його хотіли реставрувати та монумент під час зняття з постаменту розколовся на дві частини.

Цікаво, що перший пам’ятник Кобзарю з’явився в парку в 1930-х роках, він перебував на «Алеї письменників» у вигляді гіпсового погруддя, але не вцілів під час Другої світової війни.

старі фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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