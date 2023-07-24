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Як у Дніпрі оскаржити рішення військово-лікарняної комісії і що для цього потрібно

Сьогодні 17:34
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Для мобілізації у ЗСУ чи отримання відстрочки військовозобов'язаний у Дніпрі має пройти медкомісію, яка й визначає чи придатен він до служби в армії. Де і коли проводитиметься медкомісія має бути зазначено у повістці. Таку саму комісію проходять військові після отримання поранень.
Новости Днепра про Як у Дніпрі оскаржити рішення військово-лікарняної комісії і що для цього потрібно

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Журналісти dnepr.info дізнались, як та де можна оскаржити рішення ВЛК.

Оскаржити рішення можна звернувшись з заявою до Центральної військово-лікарської комісії чи ВЛК регіону. У зверненні слід зазначити, що пройшловший комісію не згоден з її висновком і висловити прохання про повторний медичний огляд у тій ВЛК, куди направляється звернення. До заяви слід додати висновок, який оскаржується і, якщо є – результати попередніх медичних досліджень, що підтверджують серйозність захворювання, травми чи поранення – це може бути витяг з лікарні, медична карта, історія хвороби.

Рішення Центральної військово-лікарської комісії можна оскаржити лише у суді. Але також там можна оскаржити рішення районної чи регіональної ВЛК. Для цього потрібно звернутися з позовом до адміністративного суду за місцезнаходженням ВЛК або заявника. Строк для звернення до суду для оскарження рішення комісії складає півроку для подання позову до суду, якщо до цього не було оскарження рішення до вищої ТКК та три місяці якщо таке оскарження вже не було.

І в першому та в другому випадку оскаржити рішення комісії потрібно одразу після його ухвалення.

 

 

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Новости Днепра про Як у Дніпрі оскаржити рішення військово-лікарняної комісії і що для цього потрібноУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі оскаржити рішення військово-лікарняної комісії і що для цього потрібноРусский

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