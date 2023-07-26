Як порахувати розмір власної пенсії у Дніпрі у 2023 році: інструкція

Пенсія в Україні залежить не тільки від наявності страхового стажу, зарплати, яку майбутній пенсіонер отримував під час роботи, а й від середньої оплати праці по країні. Розрахунками займається Пенсійний фонд та по досягненню пенсійного віку мешканець Дніпра може побачити розмір своєї пенсії на сайті ПФУ. Але підрахувати, яка буде пенсія цього року чи наступного, і від чого вона залежить можна і самостійно.

Журналісти dnepr.info розбиралися, як визначити розмір своєї майбутньої пенсії самостійно.

Розмір пенсії кожного українця залежить від страхового стажу, заробітку та є індивідуальним. У 2023 році для виходу на пенсію чоловікам і жінкам потрібно мати від 30 років страхового стажу. Мінімальна пенсія сьогодні 2093 грн, максимальна – становить 20,93 тис грн.

Як рахувати пенсію 2023

При призначенні виплат Пенсійний фонд застосовує такий розрахунок: коефіцієнти страхового стажу та зарплати, що людина отримувала останні три роки, множиться на розмір середньої зарплати по Україні за останні три роки. У 2023 році показник середньої зарплати в Україні становив 12,2 тис грн.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – це сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати в Україні. Він вираховується шляхом співвідношення суми зарплати майбутнього пенсіонера до середньої зарплати країною за відповідний місяць.

Потім отримана сума ділиться на страховий стаж протягом місяців, врахованих для визначення коефіцієнта зарплати.

Для обчислення коефіцієнта страхового стажу необхідно кількість відпрацьованих років помножити на 0,01. Наприклад, якщо страховий стаж становить 35 років, то помноживши це на 0,01, отримуємо коефіцієнт 0,35.

Як подати заяву на пенсію 2023

Для оформлення пенсії слід звернутися до Пенсійного фонду. Зробити це можна, приїхавши у відділення фонду, через сайт ПФУ або у додатку «Дія». Якщо вирішили подавати документи особисто – приїхати можна до будь-якого відділення Пенсійного фонду, зараз вони працюють за принципом екстериторіальності. Послугу можна отримати там, де зручно споживачеві.

Які документи потрібні для оформлення пенсії 2023

Для призначення пенсії потрібний паспорт та ідентифікаційний код. За ІПН працівники Пенсійного фонду зможуть дізнатися про сплату страхових внесків, про весь стаж та зарплату людини починаючи з 2000 року. Для оформлення пенсії за віком необхідно надати трудову книжку. Для оформлення виплат з інвалідності – довідку від МСЕК. Якщо пенсія призначається достроково – необхідно надати папери, які підтверджують пільги. Це може бути посвідчення учасника бойових дій, документи про роботу на шкідливому виробництві тощо. Для оформлення виплат у зв’язку із втратою годувальника – його свідоцтво про смерть та документи, що підтверджують родинні стосунки, а також трудову книжку померлого.

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