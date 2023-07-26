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  • Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Сегодня 14:25
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Старинные улицы Днепра хранят не только «официальную» историю города, но и его местные легенды. Сказать о том, насколько они правдивы - невозможно, но до сих пор здания, возведенные десятки лет назад хранят эти истории.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать историю улицы Муслима Магомаева в Днепре. Первые дома появились тут со дня основания города.

Одной из старейших улиц Днепра является улица Муслима Магомаева. Первоначальное ее название – Дворцовая. Она получила такое «имя» в честь своего месторасположения – недалеко от Потемнкинского дворца. Здесь в 1790-х годах были построены деревянные дома губернатора, вице-губернатора и главного городского архиерея.

За все время своего существования улица несколько раз меняла название. В 1923 году ее назвали в честь Троцкого, но уже в 1929 году переименовали в Морскую, а в 1956 она стала «улицей 8 марта». Последний раз улица сменила «имя» в 2019 году.

На улице соседствуют исторические и более современные здания. Так, тут есть старинный особняк Екатеринославского ювелира Ульмана, построенный ориентировочно в 1850-х годах. Здание небольшое, возведенное из старинного кирпича. Сегодня оно находится не в лучшем состоянии.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Согласно местной легенде, ювелир жил и работал в этом доме и однажды к нему пришел клиент с просьбой выполнить необычный заказ. Клиент хотел, чтобы ювелир украсил камнями обложку книги. Камни у заказчика были при себе – внешне похожие на гранат, но практически не пропускающие свет. На работу отводилось 9 дней. Ювелир долго любовался камнями и в итоге решил один камень подменить и подарить его своей любимой, а обложку книги инкрустировать обычным гранатом, считая, что заказчик ничего не заметит. Чудеса начались еще во время работы Ульмана над книгой. После первого дня ему простили большой карточный долг, после того, как был вставлен второй камень – ювелир получил еще один крупный заказ, после работы с третьим камнем ювелир нашел на улице деньги. Словом, каждый день с ювелиром стали происходит приятные неожиданности. Но после 9 дня, когда заказчик забрал книгу сам Ульман куда-то исчез и дом несколько десятков лет пустовал. В 1920-х годах несколько старинных домов, в том числе и дом Ульмана превратились в коммуналки. Поговаривают, что, когда в здание вошли новые жильцы они обнаружили в доме старые инструменты ювелира и его полуистлевшую одежду, а по ночам в доме слышалось едва уловимое шуршание.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Еще один необычный дом притаился в конце улицы Муслима Магомаева в Днепре. Он практические единственный из всех старинных домов на этой улице хорошо сохранился. Небольшой особняк в три этажа высотой был возведен более 100 лет назад. Тогда это была не Дворцовая улица, а часть Архиерейской площади, примыкавшей к Дворцовой. В 1910 году землю тут купил статский советник Николай Папчинский и строил дом как место своего проживания, потом решил сделать из него доходный, а в конце концов сдал здание Учительскому институту. Последнему было разрешено даже перепланировать дом, а вот за садом Николай Папчинский предпочитал ухаживать самостоятельно. Инструменты все хранил в каменном сарае во дворе.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Поговаривали, что у Папчинского был своего рода амулет – жук-скарабей залитый смолой из гробницы египетского фараона. Согласно приданию, жук приносил удачу владельцу и опасаясь воров, Папчинский хранил жука в сарае, используя строение как сейф. По другой версии, в сарае статской советник хранил драгоценности и деньги. Уход за садом был лишь предлогом, объясняющим посторонним почему Папчинский так долго ковыряется в сарае или часто туда наведывается. В 1917 году советник эмигрировал, а его владения тщательно обыскали все, кто верил в городские легенды. Но ничего не нашли. После революции в бывшем Учительском институте сделали коммунальные квартиры и долгое время там жили люди.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

 Большая часть домов появилась на улице уже после 1943-го года.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Это небольшие трех и в основном пятиэтажные здания.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

Квартиры тут получали передовики производства и директора заводов.

Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)

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Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)Українська Новости Днепра про Загадочная история улицы Муслима Магомаева в Днепре: пропавший ювелир и драгоценности в каменном сарае (ФОТО)Русский

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