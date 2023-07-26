По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали фото необычных машин, которые можно увидеть на улицах Днепра.
До поклейки пленкой это была обычная Honda, но яркий рисунок сделал ее легко запоминающейся и единственной в своем роде. Пройти мимо и не обратить внимания на такое авто невозможно.
Также невозможно не запомнить этот небольшой Smart. Подойдя к машине ближе так и хочется рассмотреть все рисунки на кузове.
Машина не только ездит по улицам Днепра, она также выставлена на продажу. Купить ее можно за 97 тыс грн.
Dodge Challenger в необычной пленке с желтыми пикселями иногда можно встретить на дорогах Днепра. Особенно эффектно она смотрится осенью, на фоне желтых листьев. Машина с приметным кузовом продается за 553 тыс грн.
А вот эту Mitsubishi на улицах города можно встретить редко, поскольку машина выставлена на продажу.
«Окрас» машины полностью копирует кузов автомобиля – главного героя серии мультиков «Тачки» Молнию МакКвина.
Эта необычная Toyota Supra также обклеена пленкой, хотя с первого взгляда может показаться, что над машиной поработал художник. У авто очень запоминающийся внешний вид, а еще она выставлена на продажу и владелец хочет за нее 160 тыс дол или 5,8 млн грн.
Еще один автомобиль в нашей подборке – это самодельный кабриолет. И если другие машины были обклеены пленкой, то эта разрисована неизвестным художником. Выглядит очень необычно. Увидев этот автомобиль на улицах города – невозможно пройти мимо и не сфотографировать его.
А эта машина просто создана для передвижения Барби в городских условиях: маленькая, маневренная, места для парковки много не нужно, и цвет кузова очень необычный для автомобилей – розовый.
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