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  • По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

Сегодня 13:10
просмотров

По улицам Днепра ездит очень много машин, но среди них редко можно встретить автомобиль, который бы выделялся своим внешним видом – цветом и оформлением кузова.

Журналисты dnepr.info собрали фото необычных машин, которые можно увидеть на улицах Днепра.

До поклейки пленкой это была обычная Honda, но яркий рисунок сделал ее легко запоминающейся и единственной в своем роде. Пройти мимо и не обратить внимания на такое авто невозможно.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

Также невозможно не запомнить этот небольшой Smart. Подойдя к машине ближе так и хочется рассмотреть все рисунки на кузове.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

Машина не только ездит по улицам Днепра, она также выставлена на продажу. Купить ее можно за 97 тыс грн.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

Dodge Challenger в необычной пленке с желтыми пикселями иногда можно встретить на дорогах Днепра. Особенно эффектно она смотрится осенью, на фоне желтых листьев. Машина с приметным кузовом продается за 553 тыс грн.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

А вот эту Mitsubishi на улицах города можно встретить редко, поскольку машина выставлена на продажу.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

«Окрас» машины полностью копирует кузов автомобиля – главного героя серии мультиков «Тачки» Молнию МакКвина.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

Эта необычная Toyota Supra также обклеена пленкой, хотя с первого взгляда может показаться, что над машиной поработал художник. У авто очень запоминающийся внешний вид, а еще она выставлена на продажу и владелец хочет за нее 160 тыс дол или 5,8 млн грн.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

Еще один автомобиль в нашей подборке – это самодельный кабриолет. И если другие машины были обклеены пленкой, то эта разрисована неизвестным художником. Выглядит очень необычно. Увидев этот автомобиль на улицах города – невозможно пройти мимо и не сфотографировать его.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

А эта машина просто создана для передвижения Барби в городских условиях: маленькая, маневренная, места для парковки много не нужно, и цвет кузова очень необычный для автомобилей – розовый.

Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

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Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)Українська Новости Днепра про По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)Русский

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