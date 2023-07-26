По Днепру ездит Барби-мобиль и Молния МакКвин: ТОП-7 необычных авто на улицах города (ФОТО)

По улицам Днепра ездит очень много машин, но среди них редко можно встретить автомобиль, который бы выделялся своим внешним видом – цветом и оформлением кузова.

Журналисты dnepr.info собрали фото необычных машин, которые можно увидеть на улицах Днепра.

До поклейки пленкой это была обычная Honda, но яркий рисунок сделал ее легко запоминающейся и единственной в своем роде. Пройти мимо и не обратить внимания на такое авто невозможно.

Также невозможно не запомнить этот небольшой Smart. Подойдя к машине ближе так и хочется рассмотреть все рисунки на кузове.

Машина не только ездит по улицам Днепра, она также выставлена на продажу. Купить ее можно за 97 тыс грн.

Dodge Challenger в необычной пленке с желтыми пикселями иногда можно встретить на дорогах Днепра. Особенно эффектно она смотрится осенью, на фоне желтых листьев. Машина с приметным кузовом продается за 553 тыс грн.

А вот эту Mitsubishi на улицах города можно встретить редко, поскольку машина выставлена на продажу.

«Окрас» машины полностью копирует кузов автомобиля – главного героя серии мультиков «Тачки» Молнию МакКвина.

Эта необычная Toyota Supra также обклеена пленкой, хотя с первого взгляда может показаться, что над машиной поработал художник. У авто очень запоминающийся внешний вид, а еще она выставлена на продажу и владелец хочет за нее 160 тыс дол или 5,8 млн грн.

Еще один автомобиль в нашей подборке – это самодельный кабриолет. И если другие машины были обклеены пленкой, то эта разрисована неизвестным художником. Выглядит очень необычно. Увидев этот автомобиль на улицах города – невозможно пройти мимо и не сфотографировать его.

А эта машина просто создана для передвижения Барби в городских условиях: маленькая, маневренная, места для парковки много не нужно, и цвет кузова очень необычный для автомобилей – розовый.

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