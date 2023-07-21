Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Сегодня 12:49
просмотров

В Днепре большое количество улиц, которые существовали со дня основания города. Но сегодня их внешний вид кардинально отличается от того, как они выглядели еще 30-40 лет назад. Одна из таких улиц – это Екатеринославский бульвар. Свое название он получил только в 2004 году, а территория бульвара заняла часть старейшей улицы города.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядела местность, где находится бульвар.

Улица Исполкомовская была заложена на первом генеральном плане города и является одной из самых старых в современном Днепре. Изначально она называлась «улица Половицы», поскольку находилась рядом с руслом одноименной реки. Чуть позже улица была переименована в Заводскую, а потом в Управскую – на пересечении с проспектом в 1869 году было возведено здание городской управы, позже тут появилась городская дума и улицу снова переименовали. На этот раз в Исполкомовскую.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Улица была довольно оживленным местом, тут проходил трамвай №2, но в 1970-х годах маршрут закрыли.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

С тех пор по Исполкомовской ездили только автомобили. Сегодня часть улицы превратилась в пешеходную зону – Екатеринославский бульвар, а на второй ее части вместо небольших строений вековой давности появились многоэтажные здания.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Так, рядом с городской управой был каретный сарай с конюшней. После Второй мировой войны к зданию был пристроен еще один этаж. В середине 1990-х годов в нем была автомойка, но в начале 2000-х здание было окончательно снесено. Теперь здесь находится большой торговый центр.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Улица была проездной, по обоим сторонам находились небольшие особняки и доходные дома. Сейчас на их месте выросли многофункциональные бизнес-центы с ресторанами и магазинами.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Большинство домов на улице назвать историческими можно было условно. После освобождения Днепра в 1943 году их реконструировали, изменили фасад, планировку, добавили пристроек и сделали с особняков коммуналки. Здания не ремонтировались и в начале 2000-х большая часть из них была снесена, а люди расселены. Часть улицы была кардинально реконструирована и стала пешеходным бульваром.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Сегодня это одна из самых ярких улиц Днепра. Тут есть зона отдыха с лавочками, небольшой фонтан, несколько ресторанов и кафе, растут деревья, а дорога вымощена брусчаткой.

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

#image_title

фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные домаУкраїнська Новости Днепра про ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные домаРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт
Новости Днепра
Сегодня 11:31
В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт

В Днепре некоторые автобусы будут временно ездить по другому маршруту.

В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист
Новости Днепра
Сегодня 10:49
В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

В Днепре скончался журналист Михаил Арошенко.

Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября
Новости Днепра
Сегодня 10:16
Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

Представители ГумДепа Днепра рассказали, откроются ли в городе детские сады.

В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 09:28
В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)

Вот почему техосмотр важен!

Последние новости

Укрзализныця блокирует некоторых пользователей: в чем причина
Укрзализныця блокирует некоторых пользователей: в чем причина

Укрзализныця может ограничить доступ к покупке билетов для некоторых клиентов.

Сегодня 12:08
2
просмотров
В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт
В Днепре на ряде автобусных маршрутов произошли изменения: как будет ездить транспорт

В Днепре некоторые автобусы будут временно ездить по другому маршруту.

Сегодня 11:31
6
просмотров
Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко
Жителей Кривого Рога и Павлограда просят не паниковать: будет громко

Важная информация!

Сегодня 11:06
7
просмотров
В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо
В маршрутке Днепр-Запорожье умер мужчина: стало плохо

Недавно в маршрутке Днепр-Запорожье произошел ужасный инцидент - умер пожилой мужчина.

Сегодня 10:49
3
просмотров
В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист
В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

В Днепре скончался журналист Михаил Арошенко.

Сегодня 10:49
5
просмотров
Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября
Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

Представители ГумДепа Днепра рассказали, откроются ли в городе детские сады.

Сегодня 10:16
9
просмотров
В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка
В Днепре парализовало Центральный мост: образовалась километровая пробка

Лучше выбрать другой маршрут!

Сегодня 09:48
11
просмотров
В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)
В центре Днепра у BMW отпало колесо: образовалась пробка (ВИДЕО)

Вот почему техосмотр важен!

Сегодня 09:28
6
просмотров
Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне
Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне

Сегодня утром жители Днепропетровщины слышали взрыв.

Сегодня 09:00
11
просмотров
Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция
Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция

Недавно у жителей Днепра в платежках за доставку газа изменился оператор газораспределения: вместо "Днепрогаза" теперь "Газсети".

Сегодня 08:36
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх