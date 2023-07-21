ТОП-8 редких фото улицы в центре Днепра полвека назад: еще видна конюшня и доходные дома

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядела местность, где находится бульвар.
Улица Исполкомовская была заложена на первом генеральном плане города и является одной из самых старых в современном Днепре. Изначально она называлась «улица Половицы», поскольку находилась рядом с руслом одноименной реки. Чуть позже улица была переименована в Заводскую, а потом в Управскую – на пересечении с проспектом в 1869 году было возведено здание городской управы, позже тут появилась городская дума и улицу снова переименовали. На этот раз в Исполкомовскую.
Улица была довольно оживленным местом, тут проходил трамвай №2, но в 1970-х годах маршрут закрыли.
С тех пор по Исполкомовской ездили только автомобили. Сегодня часть улицы превратилась в пешеходную зону – Екатеринославский бульвар, а на второй ее части вместо небольших строений вековой давности появились многоэтажные здания.
Так, рядом с городской управой был каретный сарай с конюшней. После Второй мировой войны к зданию был пристроен еще один этаж. В середине 1990-х годов в нем была автомойка, но в начале 2000-х здание было окончательно снесено. Теперь здесь находится большой торговый центр.
Улица была проездной, по обоим сторонам находились небольшие особняки и доходные дома. Сейчас на их месте выросли многофункциональные бизнес-центы с ресторанами и магазинами.
Большинство домов на улице назвать историческими можно было условно. После освобождения Днепра в 1943 году их реконструировали, изменили фасад, планировку, добавили пристроек и сделали с особняков коммуналки. Здания не ремонтировались и в начале 2000-х большая часть из них была снесена, а люди расселены. Часть улицы была кардинально реконструирована и стала пешеходным бульваром.
Сегодня это одна из самых ярких улиц Днепра. Тут есть зона отдыха с лавочками, небольшой фонтан, несколько ресторанов и кафе, растут деревья, а дорога вымощена брусчаткой.
фото: блог Артема Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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