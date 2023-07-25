ТОП-10 необычных развлечений в Днепре: полет над водой, в аэротрубе и прыжок с высоты 20-го этажа

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 необычных и экстремальных развлечений в Днепре и узнали во сколько они обойдутся.
Полет в аэротрубе способен подарить несколько минут парения над землей. «Летать» любитель экстрима будет в специальном костюме и шлеме – все выдается на входе в аэротрубу. А вот длительность полета можно выбрать самостоятельно. Чем больше минут – тем дешевле будет цена. Так, если летать 2 минуты, то это будет стоить 800 грн, если парить 4 или 6 минут, то стоимость составит 1440 и 1920 грн соответственно. 10 минут полета обойдется в 2750 грн.
Флайбординг – это полет на специальной доске, которая за счет мощного потока воды позволяет подняться на несколько метров в воздух, а также поворачиваться вокруг своей оси и зависать на месте. Подняться можно на высоту до 5 метров. 10 минут полета над водой обойдутся в 1500 грн. К аттракциону допускаются только люди умеющие плавать.
Виндсерфинг – это небольшая легкая доска с парусом. Упрощенная модель парусного судна, но без руля, чтобы управлять ей необходимо наклонять мачту с парусом в разные стороны. От этих наклонов и направления ветра зависит скорость и направления движения. Научиться управлять доской в Днепре обойдется 1,2 тыс грн. Длительность катания на виндсерфинге за эти деньги составит 90 минут.
Кто не боится высоты может прокатиться на троллее через Днепр – это своего рода канатная дорога, только отличие ее в том, что вместо кабинки тут сиденье для человека, а поездка с парка на остров занимает всего минуту. Скорость передвижения при этом составляет 40 км/час, а длина трассы составляет 300 метров. Проехаться на троллее через Днепр обойдется в 300 грн для взрослого человека и 250 грн для ребенка.
Попробовать себя в роупджампинге и спрыгнуть с высоты в 35 метров в Днепре можно за 600 грн. Те, кто хочет еще больше экстрима за 1000 грн могут прыгнуть с высоты 75 метров. На месте любителю острых ощущений выдается соответствующее снаряжение и проводится инструктаж, как правильно прыгать. На память он также получит свое фото.
Для тех, кто хочет не прыгнуть с высоты, а наоборот – забраться своими силами повыше – в Днепре работает скалодром. Подняться можно на высотку от 4 до 13 метров, в зависимости от навыков любителя экстрима. Для одного человека занятие обойдется в среднем от 350 грн. Его длительность – полтора часа. Инструктор расскажет как держаться за выступы, правильно распределять вес, выдаст специальную обувь и экипировку.
Почувствовать себя автогонщиком на трассе можно отправившись на картинг, в один из картинг-центров Днепра. На специальной дороге с крутыми поворотами и препятствиями можно попробовать свои силы за рулем карта. 10 минут таких покатушек обойдутся в среднем почти в 400 грн. Кататься могут как взрослые, так и дети ростом от 130 см.
Почти 200 лет назад река Половица в Днепре была заключена в коллектор. Увидеть ее остатки и прогуляться по дренажной системе города можно за 300 грн с человека. Экскурсанта проведут по тоннелям разного времени, тут можно будет увидеть даже кирпичную кладку времен Екатеринослава. В подземелье присутствует флора и фауна – в основном это грибы, можно увидеть уток и иногда крыс. Температура в дренажной системе составляет до +6, а еще тут есть вода, но беспокоиться об этом не стоит – сапоги заброды выдадут перед спуском под землю. Длится такая экскурсия около 3-х часов.
Захватывающие и экстремальные покатушки на квадроциклах в лесной местности в Днепре обойдутся от 600 грн за 30 минут. За эти деньги можно получить не только положительные эмоции, но и необходимую для такой поездки экипировку, включая шлем. Для управления квадроциклом водительское удостоверение не нужно.
Веревочный парк – не новое для Днепра, но интересное развлечение. «Прогуляться» по нему можно даже ребенку от 7 лет. В таких парках есть несколько разработанных маршрутов – от легких до сложных и в зависимости от подготовки и возраста отдыхающего, ему предоставляется необходимый «путь». На пути «прогулки» по парку могут встречаться различные препятствия, которые нужно преодолеть и как правило все заканчивается спуском по канатной дороге на скорости. Веревочные аттракционы есть в двух самых крупных городских парках Днепра – Глобы и Шевченко. В среднем «прогулка» для одного обойдется от 250 грн.
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