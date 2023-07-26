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Как посчитать размер собственной пенсии в Днепре в 2023 году: инструкция

Сегодня 17:23
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Пенсия в Украине зависит не только от наличия страхового стажа, зарплаты, которую будущий пенсионер получал во время работы, но и средней оплаты труда по стране. Расчетами занимается Пенсионный фонд и по достижению пенсионного возраста житель Днепра может увидеть размер своей пенсии на сайте ПФУ. Но подсчитать какая будет пенсия в этом году или следующем и от чего она зависит можно и самостоятельно.
Новости Днепра про Как посчитать размер собственной пенсии в Днепре в 2023 году: инструкция

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Журналисты dnepr.info разбирались, как определить размер своей будущей пенсии.

Размер пенсии каждого украинца зависит от страхового стажа, заработка и является индивидуальным. В 2023 году для выхода на пенсию и мужчинам и женщинам нужно иметь от 30 лет страхового стажа. Минимальная пенсия сегодня 2093 грн, максимальная – составляет 20,93 тыс грн.

Как считать пенсию в 2023 году

При назначении выплат, Пенсионный фонд применяет такой расчет: коэффициенты страхового стажа и зарплаты за последние три года человека (он высчитывается индивидуально) умножается на размер средней зарплаты по Украине за последние три года. В 2023 году показатель средней зарплаты в Украине составил 12,2 тыс грн.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – это сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Он высчитывается путем соотношения суммы зарплаты будущего пенсионера к размеру средней зарплаты по стране за соответствующий месяц.

Потом полученная сумма делится на страховой стаж за месяцы, которые учтены для определения коэффициента зарплаты.

Для вычисления коэффициента страхового стажа нужно количество отработанных лет умножить на 0,01. Например, если страховой стаж составляет 35 лет, то умножив это на 0,01 получаем коэффициент 0,35.

Как подать заявление на пенсию 2023

Для оформления пенсии нужно обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это можно приехав в отделение фонда, через сайт ПФУ или в приложении «Дія». Если решили подавать документы лично – приехать можно в любое отделение Пенсионного фонда, сейчас они работают по принципу экстерриториальности. Услугу можно получить там, где удобно потребителю.

Какие документы нужны для оформления пенсии в 2023 году

Для назначения пенсии нужен паспорт и идентификационный код. По ИНН работники Пенсионного фонда смогут узнать об уплате страховых взносов, обо всем стаже и зарплате человека начиная с 2000 года. Для оформления пенсии по возрасту нужно предоставить трудовую книжку. Для оформления выплат по инвалидности – справку от МСЭК. Если пенсия назначается досрочно – нужно предоставить бумаги, подтверждающие право на льготы. Это может быть удостоверение участника боевых действий, документы о работе на вредном производстве, и т.п. Для оформления выплат в связи с потерей кормильца – его свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственные отношения, а также трудовую книжку умершего.

 

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Новости Днепра про Как посчитать размер собственной пенсии в Днепре в 2023 году: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как посчитать размер собственной пенсии в Днепре в 2023 году: инструкцияРусский

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