В центре Днепра чудом сохранился старинный особняк: к нему впритык пристраивают современную высотку (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, что будет на месте одного из таких старинных домов на улице Паторжинского.
Здание на пересечении двух улиц было построено в 1890-х годах. Это был доходный дом, судя по всему состоящий из двух блоков или же два дома, но построенных с небольшой разницей и при этом имевших один адрес. Тут сдавали внаем недорогие квартиры по большей части без удобств в виде водопровода или канализации. Помещения для проживающих были небольшие. В доме был подвал, где находилась столовая для прислуги и кухня. Здания принадлежали купцу, немцу по национальности, который имел в центре города бакалейную лавку и вкладывал средства в дома.
История не сохранила его имени, но известно, что владелец зданий так и не успел получить большую прибыль с доходного дома – все вырученные деньги он вкладывал в строительство второй части дома и обустройство первой, а в 1917 году эмигрировал заграницу. В 1920-х годах в здании располагалась одна из городских контор, во время оккупации – жили немецкие военные начальники.
После Второй мировой войны по городу ходили слухи, что хозяин дома – тот самый торговец бакалеей во время войны был в городе и пытался проникнуть в свой дом, считалось, что в тайнике под одним из карнизов он спрятал кое-какие деньги, но шум от его манипуляций услышали немецкие солдаты и торговца расстреляли. Найден был его небольшой клад или нет, а возможно это была просто городская выдумка – неизвестно.
После освобождения города в 1943 году во время ремонта зданий был искажен фасад, заменены балконы, а позже рядом с домами появились пристройки. Глядя на старые фото можно сказать, что по одному адресу находился комплекс домов. Все они превратились в здания с коммунальными квартирами.
Но, судя по внешнему виду зданий ремонта они видели с 1943 года, когда были реконструированы в рамках восстановительных работ. Дом еще несколько лет назад был признан аварийным, жильцов отселили.
В январе 2022 года один из домов по адресу был снесен. Сейчас в плотную ко второму дому строится многоэтажка.
В самом же старинном доме сдаются внаем офисы, на верхнем этаже живут люди, а в подвале работает ресторан.
На месте снесенного дома планируется построить новый комплекс на 19 этажей, где будет 161 квартира и смогут проживать 386 человек.
фото снесенного дома: блог Артема Костюка
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