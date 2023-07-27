У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО) - Днепр Инфо
У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)
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Сегодня 12:47

Вулиці Дніпра змінюються дуже швидко, у місті з'являється все більше сучасних житлових комплексів, торгівельних та бізнес-центрів. Натомість будівель, збудованих більше століття тому стає дедалі менше. Так, потихеньку в місті зникає цілий квартал старовинних прибуткових будинків, які після Другої світової війни були перетворені на комунальні квартири.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, що буде на місці одного з старовинних будинків на вулиці Паторжинського.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

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Будівля на перетині двох вулиць була збудована у 1890-х роках. Це був прибутковий будинок, судячи з усього, він складався з двох блоків або  це два будинки, але побудованих з невеликою різницею і при цьому мали одну адресу. Тут здавали в оренду недорогі квартири здебільшого без зручностей у вигляді водопроводу або каналізації. Приміщення для мешканців були невеликі.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

У будинку був підвал, де знаходилася їдальня для прислуги та кухня. Будинки належали купцю, німцю за національністю, який мав у центрі міста бакалійну лавку та вкладав кошти у будинки. Історія не зберегла його імені, але відомо, що власник будівель так і не встиг отримати великого прибутку з прибуткового будинку – всі виручені гроші він вкладав у будівництво другої частини будинку та облаштування першої, а 1917 року емігрував закордон. У 1920-х роках у будівлі була одна з міських контор, під час окупації – жили німецькі військові начальники.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

Після Другої світової війни містом ходили чутки, що господар будинку – той самий торговець бакалією під час війни був у місті і намагався проникнути у свій будинок, вважалося, що у схованці під одним із карнизів він сховав деякі гроші, але шум від нього маніпуляцій почули німецькі солдати та розстріляли торговця. Знайдено було його невеликий скарб чи ні, а можливо, це була просто міська вигадка – невідомо.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

Після звільнення міста у 1943 році під час ремонту будівель був змінений фасад, замінено балкони, а пізніше поряд з будинками з’явилися прибудови. Дивлячись на старі фото, можна сказати, що за однією адресою знаходився комплекс будинків. Усі вони перетворилися на будинки з комунальними квартирами.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

Але, судячи з зовнішнього вигляду будівель, ремонт вони бачили у 1943 році, коли були реконструйовані в рамках відновлювальних робіт. Один з будинків ще кілька років тому було визнано аварійним, мешканців відселили.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

У січні 2022 року його було знесено. Зараз впритул до другого будинку будується багатоповерхівка.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

У самому старовинному будинку здаються в оренду офіси, на верхньому поверсі живуть люди, а в підвалі працює ресторан.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

На місці знесеного будинку планується збудувати новий комплекс на 19 поверхів, де буде 161 квартира та зможуть проживати 386 осіб.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)

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фото знесеного будинку: блог Артема Костюка

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Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)Українська Новости Днепра про У центрі Дніпра дивом зберігся старовинний особняк: до нього впритул прибудовують сучасну висотку (ФОТО)Русский

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