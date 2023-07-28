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Какую помощь жители Днепра могут получить от государства на похороны родственников: куда обращаться

Сегодня 17:46
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В Украине выплачивается государственная помощь на погребение человека. В зависимости от того, был ли это работающий человек, или он содержал кого-то, или это был пенсионер - размер помощи отличается.
Новости Днепра про Какую помощь жители Днепра могут получить от государства на похороны родственников: куда обращаться

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Журналисты dnerp.info узнали, как получить эту выплату, какие нужны документы и какова сама сумма.

Если у человека была работа

Если человек имел работу, был застрахован и платил единый социальный взнос, то его родственникам полагается помощь в размере 4,1 тыс грн. Размер помощи не изменился с 2022 года. Деньги выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Если такой человек потерял близкого родственника, находящегося на его иждивении, то государство также выплатит ему 4,1 тыс. грн. По закону «Об общеобязательном государственном социальном страховании» помощь распространяется на таких членов семьи: отца, мать, дедушку или бабушку, жену или мужа, детей, братьев, сестер и внуков, не достигших 18 лет или старше, но имеющих инвалидность.

Если умер безработный

В случае, если человек официально не платил ЕСВ, или не имел работы, то в качестве пособия на погребение его родственники могут получить разовую помощь в сумме установленного прожиточного минимума – 2,589 грн.

Если умер пенсионер

Также государство выплачивает пособие на похороны пенсионера, но при условии, если погребение было за счет родственников. Денежная помощь в этом случае составляет двухмесячный размер пенсии умершего. Если человек был военным – то трехмесячный размер его пенсии. Срок обращения за выплатой не ограничен.

Какие документы нужны

Для получения помощи родственнику умершего следует прийти в отделение Пенсионного фонда Украины или в сервисный центр ПФУ или воспользоваться порталом учреждения.Ему нужно написать заявление о выплате пособия на погребение. При себе следует иметь паспорт гражданина Украины, справку или свидетельство о смерти. Если человек умер за пределами страны – свидетельство о смерти должно быть легализовано в соответствии с законодательством этой  страны. Также нужно будет указать реквизиты банковского счета, на которые ПФУ сможет перевести финансовую выплату.

 

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Новости Днепра про Какую помощь жители Днепра могут получить от государства на похороны родственников: куда обращатьсяУкраїнська Новости Днепра про Какую помощь жители Днепра могут получить от государства на похороны родственников: куда обращатьсяРусский

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