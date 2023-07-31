Як мешканцям Дніпра оформити е-лікарняний під час військового стану у 2023 році: інструкція

В Україні, незважаючи на війну, триває медична реформа. Весь процес оформлення необхідних меддокументів оцифрований, а історія хвороб кожного українця є в електронному вигляді. Завдяки цифровізації оформити лікарняний стало легше. Але воєнний стан і бойові дії країни внесли свої корективи й у цю сферу.

Журналісти dnepr.info вирішили розібратися, як оформити лікарняний в умовах воєнного стану та що для цього потрібно.

Оформити документ може як сімейний лікар, так і будь-який інший, черговий лікар чи медик вузької спеціалізації. Для оформлення лікарняного укладати нову декларацію з новим лікарем, якщо сімейний лікар далеко не потрібно. Для отримання первинної допомоги потрібно звернутися до амбулаторії за місцем проживання та там оформлять лікарняний лист – документ буде сформовано в електронній системі охорони здоров’я.

Якщо пацієнт працює офіційно, платить податки із зарплати і має стаж– то медичний висновок про хворобу надійде до електронного реєстру листків непрацездатності і роботодавець зможе побачити, що співробітник дійсно хворіє та отримати документальне підтвердження. Але якщо людина працює неофіційно то лікар не зможе сформувати листок непрацездатності і таким чином роботодавець не отримає медичного підтвердження хвороби працівника.

Листок непрацездатності також видається самозайнятим підприємцям, членам сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів, українцям, які тимчасово працюють за кордоном на умовах трудового договору та при цьому вони не застраховані у системі соціального страхування іншої країни.

Розмір лікарняних виплат

В Україні допомога з тимчасової непрацездатності виплачується застрахованим особам у різному розмірі. Все залежить від страхового стажу. Так, 100% середньої зарплати виплатять тим, хто має понад 8 років стажу. Тим, у кого стаж менший – виплати будуть пропорційно зменшені.

Хто ще може отримати

Незалежно від наявності страхового стажу отримати виплати можуть постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи І – ІІІ категорії, один із батьків, що який доглядає за хворою дитиною, ветерани війни, члени сімей загиблих ветеранів війни, учасники Революції Гідності, донори, які мають право на пільгу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: