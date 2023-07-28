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  • Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Сегодня 15:40
просмотров

Чтобы жить в центре Днепра совсем не обязательно тратить безумные суммы денег на квартиру в новом ЖК. На вторичном рынке есть масса вариантов, как купить квартиру в Днепре в центре города и при этом сумма, которую просят за жилье на самых главных улицах города аналогична той, какую бы просили за жилье в спальных районах.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит квартира в центре Днепра на вторичном рынке.

Самая дешевая квартира в нашем списке нашлась на улице Староказацкой. Жилье однокомнатное, просят за него 1 млн грн. Квартира находится на первом этаже двухэтажного дома. В помещении сделан ремонт, а новому хозяину скорее всего достанется еще и мебель. Общая площадь жилья – 33 кв.м.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Двухкомнатная квартира на 36 кв.м на улице Владимира Великого обойдется в 1,3 млн грн. Жилье находится на втором, последнем этаже дома. Установлена газовая колонка, всегда есть горячая вода. Комнаты смежные, в них высокие потолки. Дом находится в  закрытом дворе.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

За желание жить на главном проспекте Днепра в двухкомнатной квартире нужно выложить аналогичную сумму. Квартира находится на 1 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 44 кв.м. В помещении недавно был ремонт.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Почти 1,5 млн грн обойдется жилье на Воскресенской улице. Квартира трехкомнатная, 66,5 кв.м. Расположена под крышей дома – на 2 этаже. Здание было возведено более 100 лет назад. Дом находится в закрытом дворе. Сама квартира занимает весь второй этаж – 3 жилые комнаты, есть гардероб и небольшое хозпомещение. После продажи в помещении остается вся мебель и техника.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

За 1,6 млн грн можно купить небольшую – 57 кв.м. трехкомнатную квартиру на улице Владимира Мономаха. Расположена на среднем этаже пятиэтажного дома. Дом был построен в 1980-х годах.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Жилье на улице Центральной обойдется в 1,7 млн грн. Квартира двухкомнатная, 52 кв.м, находится на 2 этаже трехэтажного дома. Помещению нужен ремонт. Высота потолков позволяет сделать двухуровневое жилье.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Столько же просят за двухкомнатную квартиру на улице Королевы Елизаветы. Находится она на последнем, третьем этаже дома. Общая площадь 52 кв.м. Квартира в хорошем состоянии, но ремонт не помещает.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

За 1,9 млн грн можно купить трехкомнатную квартиру на улице Словацкого. Расположена на она последнем, пятом этаже панельного дома. Ремонт в квартире был в 2022 году. Установлены кондиционеры и есть внешнее утепление. Двор закрыт, есть место под авто.

Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

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Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)Русский

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