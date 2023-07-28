Сколько стоят квартиры в старых домах в центре Днепра: с мебелью и в бабушкиных коврах (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит квартира в центре Днепра на вторичном рынке.
Самая дешевая квартира в нашем списке нашлась на улице Староказацкой. Жилье однокомнатное, просят за него 1 млн грн. Квартира находится на первом этаже двухэтажного дома. В помещении сделан ремонт, а новому хозяину скорее всего достанется еще и мебель. Общая площадь жилья – 33 кв.м.
Двухкомнатная квартира на 36 кв.м на улице Владимира Великого обойдется в 1,3 млн грн. Жилье находится на втором, последнем этаже дома. Установлена газовая колонка, всегда есть горячая вода. Комнаты смежные, в них высокие потолки. Дом находится в закрытом дворе.
За желание жить на главном проспекте Днепра в двухкомнатной квартире нужно выложить аналогичную сумму. Квартира находится на 1 этаже 5-ти этажного дома. Общая площадь 44 кв.м. В помещении недавно был ремонт.
Почти 1,5 млн грн обойдется жилье на Воскресенской улице. Квартира трехкомнатная, 66,5 кв.м. Расположена под крышей дома – на 2 этаже. Здание было возведено более 100 лет назад. Дом находится в закрытом дворе. Сама квартира занимает весь второй этаж – 3 жилые комнаты, есть гардероб и небольшое хозпомещение. После продажи в помещении остается вся мебель и техника.
За 1,6 млн грн можно купить небольшую – 57 кв.м. трехкомнатную квартиру на улице Владимира Мономаха. Расположена на среднем этаже пятиэтажного дома. Дом был построен в 1980-х годах.
Жилье на улице Центральной обойдется в 1,7 млн грн. Квартира двухкомнатная, 52 кв.м, находится на 2 этаже трехэтажного дома. Помещению нужен ремонт. Высота потолков позволяет сделать двухуровневое жилье.
Столько же просят за двухкомнатную квартиру на улице Королевы Елизаветы. Находится она на последнем, третьем этаже дома. Общая площадь 52 кв.м. Квартира в хорошем состоянии, но ремонт не помещает.
За 1,9 млн грн можно купить трехкомнатную квартиру на улице Словацкого. Расположена на она последнем, пятом этаже панельного дома. Ремонт в квартире был в 2022 году. Установлены кондиционеры и есть внешнее утепление. Двор закрыт, есть место под авто.
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