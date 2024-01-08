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Как жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены

Сегодня 17:36
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Полезная информация!

Новости Днепра про Как жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены

Жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены. Чтобы получить 50% кэшбека за билеты, нужно оплачивать проезд с помощью карты Mastercard “Универсальная” от “Приватбанка” через QR-код, который размещен в транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Чтобы ездить за полцены, нужно:

  • иметь карту Mastercard “Универсальная” от “ПриватБанка” и приложение “Приват24”;
  • зарегистрироваться в акции на сайте или в «Приват24»;
  • платить за проезд через QR-код картой Mastercard «Универсальная» и возвращать половину средств!

Отмечается, что подобная акция будет действовать до 15 февраля 2024 года. За период ее действия вернуть можно не более 750 грн (или 250 грн в месяц).

Инструкция, как платить безналом:

  • открываете «Приват24» на смартфоне;
  • сканируете QR-код в транспорте;
  • выбираете количество билетов и карту для оплаты;
  • жмете «Закомпостовать» — и готово.

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