Как жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены

Жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены. Чтобы получить 50% кэшбека за билеты, нужно оплачивать проезд с помощью карты Mastercard “Универсальная” от “Приватбанка” через QR-код, который размещен в транспорте.
Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.
Чтобы ездить за полцены, нужно:
Отмечается, что подобная акция будет действовать до 15 февраля 2024 года. За период ее действия вернуть можно не более 750 грн (или 250 грн в месяц).
Инструкция, как платить безналом:
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