Как жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены

Полезная информация!

Жители Днепра могут ездить в общественном транспорте за полцены. Чтобы получить 50% кэшбека за билеты, нужно оплачивать проезд с помощью карты Mastercard “Универсальная” от “Приватбанка” через QR-код, который размещен в транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Чтобы ездить за полцены, нужно:

иметь карту Mastercard “Универсальная” от “ПриватБанка” и приложение “Приват24”;

зарегистрироваться в акции на сайте или в «Приват24»;

платить за проезд через QR-код картой Mastercard «Универсальная» и возвращать половину средств!

Отмечается, что подобная акция будет действовать до 15 февраля 2024 года. За период ее действия вернуть можно не более 750 грн (или 250 грн в месяц).

Инструкция, как платить безналом:

открываете «Приват24» на смартфоне;

сканируете QR-код в транспорте;

выбираете количество билетов и карту для оплаты;

жмете «Закомпостовать» — и готово.

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