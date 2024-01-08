Як мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціни

Мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціни. Щоб отримати 50% кешбеку за квитки, потрібно оплачувати за проїзд за допомогою картки Mastercard “Універсальна” від “Приватбанку” через QR-код, який розміщено у транспорті.
Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.
Щоб їздити за півціни, потрібно:
Зазначається, що така акція буде діяти до 15 лютого 2024 року. За період її дії повернути можна не більше 750 грн (або ж 250 грн на місяць).
Інструкція, як сплачувати безготівково:
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