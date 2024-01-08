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Як мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціни

Сьогодні 17:36
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Корисна інформація!

Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціни

Мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціни. Щоб отримати 50% кешбеку за квитки, потрібно оплачувати за проїзд за допомогою картки Mastercard “Універсальна” від “Приватбанку” через QR-код, який розміщено у транспорті.
 
Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Щоб їздити за півціни, потрібно:

  • мати картку Mastercard “Універсальна” від “ПриватБанку” та застосунок “Приват24”;
  • зареєструватися в акції на сайті чи в “Приват24”;
  • сплачувати за проїзд через QR-код карткою Mastercard “Універсальна” та повертати половину коштів!

Зазначається, що така акція буде діяти до 15 лютого 2024 року. За період її дії повернути можна не більше 750 грн (або ж 250 грн на місяць).

Інструкція, як сплачувати безготівково:

  • відкриваєте “Приват24” на смартфоні;
  • скануєте QR-код у транспорті;
  • обираєте кількість квитків та картку для оплати;
  • тиснете “Закомпостувати” – і готово.   

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Новости Днепра про Як мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціниУкраїнська

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