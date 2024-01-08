Як мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціни

Корисна інформація!

Мешканці Дніпра можуть їздити у громадському транспорті за півціни. Щоб отримати 50% кешбеку за квитки, потрібно оплачувати за проїзд за допомогою картки Mastercard “Універсальна” від “Приватбанку” через QR-код, який розміщено у транспорті.



Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Щоб їздити за півціни, потрібно:

мати картку Mastercard “Універсальна” від “ПриватБанку” та застосунок “Приват24”;

зареєструватися в акції на сайті чи в “Приват24”;

сплачувати за проїзд через QR-код карткою Mastercard “Універсальна” та повертати половину коштів!

Зазначається, що така акція буде діяти до 15 лютого 2024 року. За період її дії повернути можна не більше 750 грн (або ж 250 грн на місяць).

Інструкція, як сплачувати безготівково:

відкриваєте “Приват24” на смартфоні;

скануєте QR-код у транспорті;

обираєте кількість квитків та картку для оплати;

тиснете “Закомпостувати” – і готово.

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