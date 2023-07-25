Как в фильме Тарантино: житель Днепропетровщины вез через границу трость с клинком внутри

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
На пункте пропуска Вилок в Закарпатье остановили мужчину, пытавшегося провести через границу с Венгрией трость с секретом.
Пограничники во время проверки нашли в багажнике автомобиля тросточку для ходьбы, внутри которой был спрятан острый клинок длиной 55 см и шириной 2,5 см.
59-летний житель Днепропетровщины объяснил, что трость ему подарили и он использует ее при ходьбе.
Холодное оружие изъяли и сообщили об этом случае в Национальную полицию.
55-сантиметровый трость изъяли.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине мужчина пытался покончить с собой, сделав харакири.
Не будьте равнодушны!
В Покрове Никопольского района задержали мужчину, который обнаженным купался в…
Важная информация!
Последние десятилетия в Днепре появилась масса новых ЖК, рассчитанных на людей, которые могут потратить на квартиру 20-30 млн грн и больше. В таких квартирах есть все – от комнаты для вещей до собственного платанового сада на балконе.
На Днепропетровщине мужчина пытался покончить с собой, сделав харакири.
Житель Одессы якобы обнаружил в пачке ряженки ТМ "Злагода" паука.
В Днепропетровской области переименовали некоторые станции и железнодорожные платформы.
В Днепре часть жителей левобережья временно останется без воды из-за ремонтных работ.
Не будьте равнодушны!
В Покрове Никопольского района задержали мужчину, который обнаженным купался в фонтане.
Важная информация!
Будьте осторожны с огнем!
Сегодня ночью в одной из многоэтажек на улице Данилы Нечая горела квартира.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!