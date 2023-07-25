Как в фильме Тарантино: житель Днепропетровщины вез через границу трость с клинком внутри

На границе остановили 59-летнего жителя Днепропетровщины, который вез холодное оружие.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На пункте пропуска Вилок в Закарпатье остановили мужчину, пытавшегося провести через границу с Венгрией трость с секретом.

Пограничники во время проверки нашли в багажнике автомобиля тросточку для ходьбы, внутри которой был спрятан острый клинок длиной 55 см и шириной 2,5 см.

59-летний житель Днепропетровщины объяснил, что трость ему подарили и он использует ее при ходьбе.

Холодное оружие изъяли и сообщили об этом случае в Национальную полицию.

55-сантиметровый трость изъяли.

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