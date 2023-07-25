Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
На пункті пропуску Вилок в Закарпатті зупинили чоловіка, який намагався провести через кордон з Угорщиною тростину з секретом.
Прикордонники під час перевірки знайшли в багажнику автомобіля тростинку для ходьби, всередині якої був захований гострий клинок завдовжки 55 см та завширшки 2,5 см.
59-річний мешканець Дніпропетровщини пояснив, що тростину йому подарували та він використовує її при ходьбі.
Холодну зброю вилучили та повідомили про цей випадок до Національної поліції.
55-сантиметрову тростину вилучили.
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