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  • Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

Сьогодні 13:17
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На кордоні зупинили 59-річного мешканця Дніпропетровщини, який віз холодну зброю.

Новости Днепра про Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

Про це повідомили в Держприкордонслужбі. 

На пункті пропуску Вилок в Закарпатті зупинили чоловіка, який намагався провести через кордон з Угорщиною тростину з секретом. 

Прикордонники під час перевірки знайшли в багажнику автомобіля тростинку для ходьби, всередині якої був захований гострий клинок завдовжки 55 см та завширшки 2,5 см.

59-річний мешканець Дніпропетровщини пояснив, що тростину йому подарували та він використовує її при ходьбі. 

Холодну зброю вилучили та повідомили про цей випадок до Національної поліції. 

Новости Днепра про Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

55-сантиметрову тростину вилучили.

Новости Днепра про Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

Новости Днепра про Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

Читайте також:

Новости Днепра про Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всерединіУкраїнська

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