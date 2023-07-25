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На Днепропетровщине без вести пропал 26-летний мужчина: нужна помощь

Сегодня 10:55
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Не будьте равнодушны!

Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропал 26-летний мужчина: нужна помощь

Криворожские правоохранители разыскивают без вести пропавшего 26-летнего Сергея Романюка.

Еще 6 июля мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 26 лет, рост 180 см, среднего телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

Был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 650 02 01.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине почти месяц назад исчез дедушка: страдает эпилепсией и плохо видит.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропал 26-летний мужчина: нужна помощьУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропал 26-летний мужчина: нужна помощьРусский

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