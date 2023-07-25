На Днепропетровщине обнаженный мужчина боролся с полицейскими в фонтане

В Покрове Никопольского района задержали мужчину, который обнаженным купался в фонтане.

Об этом сообщили в Никопольском районном управлении полиции.

Днем 23 июля к полицейским обратился покровчанин и пожаловался на мужчину, который обнаженным купался в фонтане в центре города. На место инцидента выехали инспекторы патрульной полиции.

Патрульные сделали нарушителю замечания, но он на него не отреагировал и бросился на инспекторов с кулаками. После этого полицейские силой заставили хулигана успокоиться.

Нарушителем оказался 27-летний местный житель. Его забрали в отделение и составили протокол за хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.

Ему грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.

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