На Днепропетровщине обнаженный мужчина боролся с полицейскими в фонтане

Об этом сообщили в Никопольском районном управлении полиции.
Днем 23 июля к полицейским обратился покровчанин и пожаловался на мужчину, который обнаженным купался в фонтане в центре города. На место инцидента выехали инспекторы патрульной полиции.
Патрульные сделали нарушителю замечания, но он на него не отреагировал и бросился на инспекторов с кулаками. После этого полицейские силой заставили хулигана успокоиться.
Нарушителем оказался 27-летний местный житель. Его забрали в отделение и составили протокол за хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.
Ему грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.
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