Сегодня в Днепре с десяток маршруток изменили схему движения: подробности

Сегодня, 25 июля, в Днепре много изменений в работе общественного транспорта.
Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.
А в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу автобусных маршрутов:
Также автобусные маршруты №39, №141, №156, №156А будут курсировать в объезд ул. Посполитой через ул. Деревлянскую. Изменения связаны с временным прекращением движения транспорта по ул. Посполитая для восстановления асфальтобетонного покрытия после демонтажа железнодорожного переезда.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Учитывайте эту информацию, чтобы не ждать даром на остановке!
Напомним, ранее мы писали, что из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробности.
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