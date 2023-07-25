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Сегодня в Днепре с десяток маршруток изменили схему движения: подробности

Сегодня 10:00
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Важная информация!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре с десяток маршруток изменили схему движения: подробности

Сегодня, 25 июля, в Днепре много изменений в работе общественного транспорта.

Так, трамвайный маршрут №15 не будет курсировать.

А в связи с перекрытием движения автомобильного транспорта на перекрестке просп. Ивана Мазепы и ул. Киевской внесены изменения в работу автобусных маршрутов:

  • №146-Б будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов;
  • №157-А будет совершать объезд по схеме: просп. Ивана Мазепы – ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • №156, №156-А, №90 будут осуществлять объезд по схеме: ул. Киевская – ул. Западная – ул. Карла Роде – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы;
  • №75-К будет осуществлять объезд по схеме: Криворожское шоссе – ул. Криворожская – просп. Металлургов – просп. Ивана Мазепы.

Также автобусные маршруты №39, №141, №156, №156А будут курсировать в объезд ул. Посполитой через ул. Деревлянскую. Изменения связаны с временным прекращением движения транспорта по ул. Посполитая для восстановления асфальтобетонного покрытия после демонтажа железнодорожного переезда.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию, чтобы не ждать даром на остановке!

Напомним, ранее мы писали, что из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробности.

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