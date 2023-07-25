Сьогодні у Дніпрі з десяток маршруток змінили схему руху: подробиці

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі дуже багато змін у роботі громадського транспорту.
Так, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.
А у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської внесено зміни в роботу автобусних маршрутів:
Також автобусні маршрути №39, №141, №156, №156А курсуватимуть в об’їзд вул. Посполитої через вул. Деревлянську.
Зміни пов’язані з тимчасовим припиненням руху транспорту на вул. Посполитій для відновлення асфальтобетонного покриття після демонтажу залізничного переїзду.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію, щоб не чекати дарма на зупинці!
Нагадаємо, раніше ми писали, що через ворожі обстріли потяги, які курсують через Дніпро, тимчасово змінять маршрут: подробиці.
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