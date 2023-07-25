Окупанти перевели блок №4 ЗАЕС у стан «гарячого зупину»: це порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки

Російські окупанти перевели реакторний блок №4 Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", тоді як він наразі може працювати безпечно лише у стані "холодний зупин".

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

24 липня 2023 року, попри вимоги Держатомрегулювання та ДП “НАЕК “Енергоатом” на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан “гарячий зупин”. Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані “холодний зупин”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після підриву росією 6 червня греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники “Росатома” про це знають.

А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простой обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання, – пояснили в Енергоатомі.

У зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 267 КК України (“Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами”) та ст. 274 КК України (“Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки”), а також ст. 14 (“Готування до злочину”) і ст. 258 (“Терористичний акт”) КК України президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін звернувся до Офісу Генерального прокурора України.

Котін наголосив, що окупанти вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію станції, свідомо і навмисно порушують норми українського та міжнародного законодавства.

Також президент ДП “НАЕК “Енергоатом” звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан “холодний зупин” і поширити відповідну ноту серед країн – членів Агентства.

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