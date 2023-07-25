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  • Через ворожі обстріли потяги, які курсують через Дніпро, тимчасово змінять маршрут: подробиці

Через ворожі обстріли потяги, які курсують через Дніпро, тимчасово змінять маршрут: подробиці

Сьогодні 07:22
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Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Новости Днепра про Через ворожі обстріли потяги, які курсують через Дніпро, тимчасово змінять маршрут: подробиці

Але через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. Об’їзний маршрут означатиме затримку поїздів, про точний час та станції прямування провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Станом на 06:45 зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів – Київ, №3 Ужгород – Запоріжжя (через Дніпро), №87 Запоріжжя – Ковель (через Дніпро).

Пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку на своїй станції, ми приймаємо на наступні рейси “Укрзалізниці” аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов’язковим. Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках, залізниця не спиняє рух, – зазначили у компанії.

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Новости Днепра про Через ворожі обстріли потяги, які курсують через Дніпро, тимчасово змінять маршрут: подробиціУкраїнська

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