Учора, 24 липня, у Металургійному районі Кривого Рогу у ставку місцеві мешканці знайшли з десяток гранат.
Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг” у Telegram.
Зазначається, що чоловіки купалися та натрапили на боєприпаси.
На місце викликали правоохоронців.
Попередньо, вибухотехніки вилучили чотири гранати Ф-1, запал, тротилову шашку та сім гранат РГД-5. Останні були без заглушки.
Можливо, у ставку є ще боєприпаси. Їх планують знайти i знищити.
Усі обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку.
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