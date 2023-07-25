У Кривому Розі у ставку знайшли з десяток гранат: деякі були без заглушки - Днепр Инфо
У Кривому Розі у ставку знайшли з десяток гранат: деякі були без заглушки
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Сегодня 08:30

Хтось, напевно, вирішив сховати небезпечні боєприпаси на дні ставка.

Новости Днепра про У Кривому Розі у ставку знайшли з десяток гранат: деякі були без заглушки

Учора, 24 липня, у Металургійному районі Кривого Рогу у ставку місцеві мешканці знайшли з десяток гранат.

Про це повідомляє видання “Свої. Кривий Ріг” у Telegram.

Зазначається, що чоловіки купалися та натрапили на боєприпаси.

На місце викликали правоохоронців.

Попередньо, вибухотехніки вилучили чотири гранати Ф-1, запал, тротилову шашку та сім гранат РГД-5. Останні були без заглушки.

Можливо, у ставку є ще боєприпаси. Їх планують знайти i знищити.

Усі обставини події з’ясовуються.

Новости Днепра про У Кривому Розі у ставку знайшли з десяток гранат: деякі були без заглушки

Нагадаємо, якщо ви помітили підозрілий предмет, ні в якому разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку.

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Новости Днепра про У Кривому Розі у ставку знайшли з десяток гранат: деякі були без заглушкиУкраїнська

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