Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробности

Из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробности

Сегодня 07:22
просмотров

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях уточняется.

Новости Днепра про Из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробности

Но из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку. Объездной маршрут будет означать задержку поездов, о точном времени и станциях следования проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде.

Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзалізниці”.

По состоянию на 06:45 изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов – Киев, №3 Ужгород – Запорожье (через Днепр), №87 Запорожье – Ковель (через Днепр).

Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку на своей станции, мы принимаем на следующие рейсы “Укрзалізниці” аналогичного направления, обмен билетов не обязателен. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения по безопасности каждого пассажира. Следите за обновлениями на официальных страницах, железная дорога не останавливает движение, – отметили в компании.

Обновлено: движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено. Опасности для пассажиров нет, поезд 31 Запорожье-Перемышль поедет уже по привычному маршруту.

Задержки:

1. Поезд №3 Запорожье – Ужгород 4 часа 30 минут;
2. Поезд №96 Рахов — Киев 2 часа 30 минут;
3. Поезд №87 Запорожье – Ковель 6 часов.

Читайте также:

Новости Днепра про Из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки

Кто-то, наверное, решил спрятать опасные боеприпасы на дне пруда.

На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире
Новости Днепра
Вчера 19:33
На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире

В сети показали самого редкого жука в мире.

На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции
Новости Днепра
Вчера 18:00
На ж/м Тополь мужчина лбом разбил нос 14-летнему парню: что говорят в полиции

Инцидент произошел 22 июля на ж/м Тополь-3.

Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)
Новости Днепра
Вчера 16:24
Заряжайте все: где завтра в Днепре выключат свет на 10 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Последние новости

В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки
В Кривом Роге в пруду нашли с десяток гранат: некоторые были без заглушки

Кто-то, наверное, решил спрятать опасные боеприпасы на дне пруда.

Сегодня 08:30
4
просмотров
Погода на 25 июля: в Днепре будет ясно и солнечно
Погода на 25 июля: в Днепре будет ясно и солнечно

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
В Днепре популярные маршрутки будут ездить иначе: как именно
В Днепре популярные маршрутки будут ездить иначе: как именно

В Днепре некоторые автобусные маршруты изменят схему движения на 4 дня.

Вчера 22:14
8
просмотров
В боях в Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога
В боях в Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога

В Донецкой области погиб электромонтер из Кривого Рога Юрий Редька.

Вчера 21:48
12
просмотров
Вблизи Днепра засняли семью пятнистых оленей (ФОТО)
Вблизи Днепра засняли семью пятнистых оленей (ФОТО)

В заповеднике вблизи Днепра была замечена семья пятнистых оленей.

Вчера 21:14
8
просмотров
В Днепре возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом
В Днепре возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом

В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.

Вчера 20:25
7
просмотров
Гигабитный Интернет — новые возможности для работы и отдыха
Гигабитный Интернет — новые возможности для работы и отдыха

Полезная информация!

Вчера 19:34
9
просмотров
На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире
На Днепропетровщине заметили самого редкого жука в мире

В сети показали самого редкого жука в мире.

Вчера 19:33
3
просмотров
Casino Zeus: Игровые автоматы на реальные деньги — особенности игры в белорусских азартных клубах
Casino Zeus: Игровые автоматы на реальные деньги — особенности игры в белорусских азартных клубах

Алексей Иванов — известный гемблинг эксперт и владелец портала Casino Zeus, представил на своем портале новую обзорную статью про игровые автоматы для ставок на реальные деньги.

Вчера 19:21
4
просмотров
В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды
В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды

В Днепропетровской области мужчина воспользовался бедой, чтобы заработать деньги.

Вчера 18:48
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх