Из-за вражеских обстрелов поезда, курсирующие через Днепр, временно изменят маршрут: подробности

Но из-за вражеских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку. Объездной маршрут будет означать задержку поездов, о точном времени и станциях следования проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде.
Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзалізниці”.
По состоянию на 06:45 изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов – Киев, №3 Ужгород – Запорожье (через Днепр), №87 Запорожье – Ковель (через Днепр).
Пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку на своей станции, мы принимаем на следующие рейсы “Укрзалізниці” аналогичного направления, обмен билетов не обязателен. Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения по безопасности каждого пассажира. Следите за обновлениями на официальных страницах, железная дорога не останавливает движение, – отметили в компании.
Обновлено: движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено. Опасности для пассажиров нет, поезд 31 Запорожье-Перемышль поедет уже по привычному маршруту.
Задержки:
1. Поезд №3 Запорожье – Ужгород 4 часа 30 минут;
2. Поезд №96 Рахов — Киев 2 часа 30 минут;
3. Поезд №87 Запорожье – Ковель 6 часов.
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