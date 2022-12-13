Как продлить заряд ноутбука при отключении света: 10 лайфхаков

Частые отключения электричества не могут не огорчать трудолюбивых украинцев, но даже в этих условиях они пытаются вести привычный образ жизни, в том числе и используя гаджеты, например ноутбуки. Сохраняйте полезные советы в случае временного блекаута:
🔌Отдавайте предпочтение простому текстовому редактору вместо энергоемкого Microsoft Word, а если он все же нужен, выключите опцию автосохранения;
✔️Выключите Wi-Fi, Bluetooth, VGA, Ethernet, PCMCIA, USB и беспроводную связь, если они не понадобятся для работы;
🔌Переводите ноутбук в спящий режим, если отходите от него на некоторое время;
✔️Уменьшите яркость и разрешение экрана;
🔌Не перегревайте и не переохлаждайте ноутбук;
✔️Выключите внешние устройства (USB-мышь, портативные жесткие диски, USB веб-камеры);
🔌Храните данные в памяти компьютера, на флэш-накопителе или в облаке, а не на CD или DVD;
✔️Не оставляйте диск в дисководе;
🔌Следите за тем, чтобы ноутбук не разряжался до отметок ниже 20%, так можно уберечь батарею от износа;
✔️Удалите ненужные программы, файлы, очищайте кеш — мусор в вашем девайсе тормозит работу и ноутбук при этом использует больше питания.
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